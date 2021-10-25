Россия на выходных сократила поставки газа в Европу через Беларусь 3 25.10.2021, 18:37

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Прокачка газа по газопроводу Ямал-Европа снизилась до около 0,3 млн куб. м в час.

Прокачка газа по газопроводу Ямал-Европа за выходные снизилась до около 0,3 млн куб. м в час. Это следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade, передает ТАСС.

По данным Gascade, прокачка газа по Ямал-Европе к утру понедельника упала до 333 тыс. куб. м в час с около 0,5 млн куб. м в час в пятницу. Таким образом, суточные поставки газа по данному газопроводу могут составить около 8 млн куб. м.

При этом «Газпром» бронировал прокачку газа по Ямал-Европа в объеме около 31 млн куб. м в сутки в октябре и ноябре.

Транснациональный газопровод Ямал-Европа проходит по территории четырех стран: России, Беларуси, Польши и Германии. Его проектная мощность — 32,9 млрд куб. м газа в год.

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