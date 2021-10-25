Мужчины собрались в Германии ради звания обладателя лучшей бороды 5 25.10.2021, 19:12

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иллюстрационное фото: top-barbershop.com

Следующий чемпионат запланирован на 2023 год.

В Германии прошли соревнования Beard Olympics, в рамках которых мужчины поборолись за звание обладателя лучшей бороды. Об этом сообщает Metro.

Согласно материалу, 100 мужчин из Италии, Нидерландов, Австрии, Швейцарии, Израиля и Германии собрались в Европе ради участия в чемпионате. Президент «Клуба бороды и усов Восточной Баварии» (East Bavarian Beard and Moustache Club) Кристиан Файхт (Christian Feicht) объяснил, что жюри, собранное из опытных стилистов и парикмахеров, оценивает бороды мужчин по массе, длине и плотности. Он также добавил, что соревнования несут исключительно любительский характер. Однако, по его словам, у участников есть определенные амбиции, поскольку уход за бородой является действительно важной частью их жизни.

Так, мужчины продемонстрировали не только природную красоту своей бороды, но и оригинальный подход к ее стилизации. Участники использовали различные средства для укладки, чтобы придать волосам различные причудливые формы. Кроме того, они надевали тематические костюмы, чтобы дополнить свой внешний вид. Например, на соревнованиях появился мужчина в образе испанского живописца Сальвадора Дали. Также на мероприятие пришел участник, одетый как мушкетер.

Следующий чемпионат запланирован на 2023 год. Соревнования будут проходить 25 февраля в Новой Зеландии.

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