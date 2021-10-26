«Прослушка» за деньги: за что сняли начальника РОВД Центрального района Гомеля? 2 26.10.2021, 9:27

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фото: nn.by

Стали известны подробности громкого увольнения.

«Радые Свабода» сообщало, что сняли с должности начальника РОВД Центрального района Гомеля Александра Шапорова и начальника уголовного розыска этого же РОВД. Якобы за превышение служебных полномочий. «Наша Нива» выяснила подробности этих увольнений.

Как поясняют источники «Нашай Нивы», помимо Шапорова с работы уволили еще несколько сотрудников, преимущественно — уголовного розыска. Несколько из них сейчас в СИЗО. Сам же начальник РОВД, как и начальник уголовного розыска, пока на свободе.

По нашей информации, причина увольнения руководителей РОВД в том, что оперативники уголовного розыска якобы фальсифицировали дела оперативной разработки. Это они делали для того, чтобы проводить «оперативно-розыскные» мероприятия по тем лицам, которых за деньги «заказывали» заинтересованные.

При этом механика схемы такова, что в процедуру автоматически оказывается втянутым и начальство.

Кто же обычно заказывает такие дела?

«На лишь бы кого дела заводить не будут. Как правило, это представители бизнеса, конкуренты которых хотят получить доступ к документации или отвлечь от реальной работы. Задача «посадить» необязательна», — говорят наши источники.

Как это выглядит на практике? Наши собеседники говорят, что силовики инициируют оперативную разработку «заказанного» человека. Для этого они пишут рапорт о возбуждении дела. На основании «поступившей информации». Подлинность этой информации они якобы собираются проверить.

«Рапорт о возбуждении дела оперативной разработки утверждает начальник РОВД или его заместитель — начальник криминальной милиции, — отмечают источники. - Далее выносятся решения на контроль в сетях электросвязи.

Потом оперативники получают у прокурора санкции и заполняют задание на проведение контроля. А затем задание утверждают у начальника РОВД или «начальника уголовной милиции»).

После этого бумаги передаются специалистам Департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности».

Как говорят собеседники «НН», после получения необходимой информации дела оперативной разработки, как правило, закрываются, исполнители получают деньги, а заказчики — обещанное.

«В России давно существует такая практика — заводить дела оперативного учета за деньги. В Беларуси это только начинается. Такие случаи случались и раньше, в том же Гомеле когда — то был мегаразнос за сливы ритуальным контором информации об умерших — история закончилась массовыми выговорами и несколькими уголовными делами для силовиков.

Надо понимать, что в каждом ведомстве есть коррупция, в каждом есть люди, которые «крутятся». Вот в милиции они» крутятся « преимущественно так. Пробивы, сливы, липовые оперативные дела — это не новость», — добавляет наш собеседник.

Напомним, одной из самых резонансных историй прослушиваний в Беларуси случилось в 2015 году с политиком Анатолием Лебедько. Он нашел в ресторанной салфетнице жучка. Оказалось, что ставили его не белорусские спецслужбы — -КГБ вышел на группу отставников, которая прослушивала чиновников, силовиков, журналистов.

Масштабы прослушек были такими, что эту деятельность связали с интересом одной из соседних стран, которая связана с Беларусью договором о непроведении разведывательной деятельности, и поэтому действовала руками бывших спецслужбистов, получивших образование в России.

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