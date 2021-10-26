«Полагаясь на Бога, провидение и прочие высшие материи – буду бастовать» 1 26.10.2021, 12:59

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Мнение белоруса, который пообещал себе сражаться с «режимчиком».

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР) поделился мнением своего подписчика о национальной забастовке:

— Почему я поддержу БОР и буду бастовать?

В конце 2020 года мне стало окончательно понятно, что беларусы (и я в их числе) были чистыми наивными детишками. Которые думали, что ими управляет «трошачки колхозноватый», «трошачки вздорный» усатый дядька. Но, в общем-то, не злобный, потому – «хай сабе вещает з телика про бульбу». А мы типа будем спокойно работать, нам-то что до политики?

Иллюзии у нас развеяли за конец 2020 года.

Так уж получилось, что в начале протеста я решил сражаться с упырем и его режимчиком до победы. И с тех пор решения не менял. Однако я знаю, что один в поле – не трактор. Потому найти объединяющую силу было жизненно необходимо.

И я нашел их – целых 4. И записался во все четыре. Потому что в наших условиях не понятно, какая из этих групп «выстрелит». И стал ждать. И потихоньку готовиться к тем вариантам, которые предлагает каждая из этих групп.

Так получилось, что БОР взял на себя инициативу. Я не знаю, насколько у них там все просчитано. И они об этом до нужного момента точно никому не скажут. Потому, полагаясь на Бога, провидение и прочие высшие материи – буду бастовать.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

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