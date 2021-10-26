Ургант высмеял распоряжение Лукашенко по COVID-19 2 26.10.2021, 13:57

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Иван Ургант

Российский ведущий регулярно троллит правителя Беларуси.

В программе «Вечерний Ургант» российского «Первого канала» прокомментировали отмену обязательного масочного режима в Беларуси.

Ведущий Иван Ургант сообщил зрителям, что это произошло после совещания у Александра Лукашенко 19 октября, сообщает «Салiдарнасць» Напомним, правитель тогда заявил:

– По маскам, защитным средствам, дистанцированию и вакцинации я высказался. Принимайте это к неукоснительному исполнению. Никакого давления на людей.

Ургант отметил:

– У меня вопрос: когда это распоряжение отдавалось, было давление на людей?

Ведущий продолжил шутить:

– Беларусь, кстати, всегда выделялась отсутствием давления на людей. Ее не зря называют восточноевропейской Калифорнией.

Еще одна шутка Урганта: Беларусь одна из первых (в отличие от якобы прогрессивных стран) стала бороться с конкретным давлением – давлением резинок от масок на уши.

Спич на белорусскую тему ведущий завершил словами:

– Я завидую странам, где коронавирус напрямую подчиняется распоряжением правителя.

Ургант регулярно троллит правителя Беларуси. Например после его купания в море после переговоров в Сочи ведущий сравнил Лукашенко с моржом, которого стоит оплывать.

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