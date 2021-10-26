Ученые заявили о наличии доказательств жизни на Венере 1 26.10.2021, 14:09

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На планете обнаружен важный маркер.

Ученые проанализировали архивные данные, которые предполагали, что вулканическая активность на Венере все еще может иметь место, что ставит под сомнение предыдущие оценки того, что планета мертва. Об этом пишет Еxpress.

В последние годы Венера возобновила интерес ученых после открытия газа. В прошлом году в атмосфере был обнаружен фосфин - потенциальный маркер жизни. Признаки газа были обнаружены еще в 1978 году , но о них быстро забыли.

Венера уже много лет считается мертвой планетой, ее окружающая среда претерпевает радикальные и смертельные изменения, ее атмосфера состоит в основном из углекислого газа и толстых облаков серной кислоты. Тем не менее, недавние исследования показывают, что это может быть далеко от истины.

Другой взгляд на данные космического корабля Magellan, который был запущен в 1989 году для картирования поверхности Венеры, показал, что вулканизм все еще может происходить на планете сегодня - явный признак того, что планета активна.

Магеллан провел пять лет, исследуя планету, и считается одной из самых успешных миссий НАСА в дальнем космосе, сделав несколько жизненно важных открытий.

Меган Рассел из Института планетологии, возглавлявшая исследование, сказала: «Вместо того, чтобы смотреть на поверхность вулкана или потоки, мы смотрим на то, как они порочат землю вокруг себя. По этой деформации мы можем сделать вывод о таких свойствах, как тепловой поток, локальный в вулкане».

По форме этих особенностей команда г-жи Рассел смогла определить, что они могли образоваться в течение последних нескольких десятков миллионов лет.

Это считается недавним с геологической точки зрения. По сути, это может означать, что вулканы все еще могут расти. Каким бы ни был вывод, который вскоре будет сделан, похоже, что вулканизм на Венере произошел совсем недавно, чем предполагалось ранее.

Фактически, в прошлом году исследование, проведенное учеными из Университета Мэриленда и Института геофизики ETH Zurich, показало, что на Венере находится по крайней мере 37 вулканических структур, которые недавно были активными.

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