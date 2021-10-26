Банки потеряли $2 миллиарда на крушении российского госдолга 26.10.2021, 14:58

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Эксперты прогнозируют панику на финансовом рынке РФ.

Крупные вложения в российский госдолг, которые сделали государственные банки, спасая бюджет от гигантского дефицита в прошлом году, обернулись многомиллиардными убытками, пишет finanz.ru.

Цены облигаций федерального займа продолжают камнем лететь вниз на фоне ускорения инфляции и ожиданий, что ЦБ РФ продолжит повышать ключевую ставку.

Индекс RGBI, отслеживающий котировки ОФЗ, на торгах во вторник снижается седьмой день подряд: пережив рекордное за полтора года падение на прошлой неделе (-1,6%), он потерял еще 0,9% в понедельник и 0,34% во вторник, по данным МосБиржи на 13.43 мск.

Доходности государственных бумаг стремятся вверх: если в прошлом году Минфин мог занимать на срок 6 лет под ставку чуть больше 5% годовых, то теперь это 8% и выше.

Рынок ОФЗ «в ускоряющемся темпе идет к биржевой панике», констатирует Андрей Хохрин, гендиректор «Иволга Капитал».

Падение облигаций произошло повсеместно, отмечает он: вслед за ОФЗ дешевеют корпоративные бонды и субфедеральные бумаги.

Обвал цен уже обернулся потерями для банков, которые держат на балансе 17,1 триллиона рублей российских ценных бумаг, преимущественно облигаций - корпоративных и ОФЗ.

За сентябрь они потеряли на переоценке портфелей 110 млрд рублей, а в августе - еще 32 млрд, сообщил ЦБ в обзоре «О развитии банковского сектора».

Потери больше инвесторы ОФЗ несли лишь в марте 2020 года, когда рынок рухнул вместе с ценами на нефть и курсом рубля. Тогда портфели кредитных организаций обесценились на 200 млрд рублей, и ЦБ ввел временные послабления, разрешив не учитывать эти убытки на балансе.

Рынок оказался не готов к повышению ставки ЦБ в пятницу сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых. Впрочем, даже больше негатива принесла публикация среднесрочного прогноза, где были существенно повышены и ожидаемые уровни ключевой ставки (7,3%-8,3% вместо 6%-7% в июле, и среднегодовые значения инфляции: 5,2%-6% вместо 4,1%-4,9%), указывает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

«Такой темп изменения прогнозов добавляет нервозности и лишает надежд относительно скорого завершения цикла роста ставок, о котором мы слышим от большинства аналитиков с июля этого года», - отмечает он.

Денежный рынок готовится к дальнешейшему ужесточению политики ЦБ. В котировки свопов заложен рост ключевой ставки до 8,25% на горизонте 6 месяцев и 9,25% через год, отмечает Райффайзенбанк.

До «дна» цен ы ОФЗ пока еще, похоже, не дотянулись, считает Хохрин: нисходящий тренд может продолжаться еще две-три недели, причем быстрое восстановления после «паники» вряд ли следует ожидать.

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