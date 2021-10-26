От коронавируса умерла детский кардиолог Ирина Строгая 26.10.2021, 20:13

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Ирина Строгая

Ей был 51 год.

Ирина Валентиновна Строгая заведовала детским кардиологическим отделением городской детской клинической больницы №2 в Минске. Ей был 51 год.

«Наша Нива» связалась с супругом женщины. Он подтвердил, что ее смерть связана с ковидом, но отказался от подробных комментариев.

«Я сам в больнице, еле дышу», - сказал мужчина.

Минздрав не приводит точных данных о том, сколько врачей умерло от коронавируса. Поэтому статистику собирают сами волонтеры или врачи. Подсчитано, что в феврале 2021 года, в первый год эпидемии пандемии, погибло около 150 медицинских работников.

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