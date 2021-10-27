Назван самый полезный для здоровья сердца, суставов и кишечника овощ 4 27.10.2021, 9:48

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Речь идет о простом продукте, который доступен каждому.

Специалисты рассказали о полезных свойствах для организма человека употребления простого овоща, пишет u-news.com.ua.

Речь идет о кабачке, в котором содержится много витамина A и С, белка, углеводов, клетчатки, фолиевой кислоты и калия. Эксперты назвали полезные свойства этого овоща:

– избавляет от токсинов. Такой эффект обусловлен содержащейся в нем клетчаткой, которая помогает «вымыть» токсины из клеток толстой кишки;

– эффективен при артрите. Авторы уточнили, что противовоспалительными свойствами обладают также бета-каротин и витамин С;

– оказывает положительное влияние на здоровье глаз. Согласно данным исследователей, лютеин в кабачке полезен для снижения шанса катаракты и возрастной макулярной дегенерации;

– защищает сердечно-сосудистую систему. Специалисты заключили, что употребление в пищу кабачков связано со снижением «плохого» холестерина ЛПНП, а значит и снижает вероятность сердечных заболеваний и атеросклероза.

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