Провал МИДа и Кремля Телеграм-канал «Серпом По»

27.10.2021, 11:50

1,008

Фото: ТАСС

Осталась только пропаганда, закрывающая дыры щитами с победными картинками.

Похоже, Украина успешно применила закупленные у дружественной властям России Турции беспилотники против пушек на востоке Украины.

Этот яркий факт заставляет вернуться к вопросу об эффективности действий российского МИДа.

Как это возможно, чтобы страна, которой продаются передовые российские ПВО, в которую идет российский газ, где строятся наши АЭС, президент которой имеют хорошие отношения с Путиным, продавала вооружения тем, кого вы считаете своим противником? Как вы это допустили? И чтобы эти передовые вооружения, недавно доказавшие эффективность в войне Азербайджана и Армении, применялись против вас?

Чего же реально добился российский МИД и, шире, вся российская власть, начиная с 2014 года на украинском направлении?

Ведь дипломатия - это, во-первых, результаты, во-вторых, результаты, в-третьих, результаты.

А не только риторика, на которую столь богата Смоленская площадь. Последнего с избытком, с рвотным перехлестом. Реальных достижений, как видим, ноль.

Отвечай нам, Лавров!

Недавно пресс-секретарь главы государства высказался в том смысле, что власти России не могут помешать вступлению Украины в НАТО. Сам Путин на Валдае растерянно спрашивал «что же нам делать» в случае размещения крылатых ракет НАТО у российских границ?

Так, о чем же вы думали в 2014-м!? У границ США своих ракет не поставишь! Это тот же вопрос, который власти исчезнувшей 30 лет назад страны решали в конце 70-х с размещение американских крылатых ракет в Европе. Ответ в итоге нашел Горбачев. Дипломатический. Разоружение. Вы же говорили, что это все было невыгодно (хотя мы, благодаря Горбачеву, десятки лет жили в мире), а в итоге, оказалось, встали на те же грабли. Деревяшка поднялась и ударила в лоб.

К чему же вы, МИД и Кремль, привели в отношениях с Украиной и с западными странами? К грядущей войне? Извините, страна «на это не подписывалась», двадцать лет назад вы получили в руки государство с качественно иным уровнем отношений с внешним миром, с дружественным России мировым окружением. Что вы с ней сделали?

Внешняя политика не является исключением из общей линии неудач нынешнего российского начальства. Оно скалится на «нежелательных», «иноагентов», щетинится уголовными делами против политических активистов. Но по существу при чем здесь они? Они в России на решения суверенных властей не влияют.

Не нужно быть оппозиционером, чтобы понять очевидное. К какой области действий начальства ни присмотрись, везде: :от космоса и борьбы с ковидом до роста цен, борьбы с пожарами и долбящих русские пушки беспилотников Эрдогана, одно и то же – отрицательные результаты. Осталась только пропаганда, закрывающая дыры щитами с победными картинками.

Имеет ли в свете своей тотальной неэффективности, нынешнее российское начальство право на власть в нашей стране?

Это, как говорил герой известного фильма, «главный вопрос».

Телеграм-канал «Серпом По»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».