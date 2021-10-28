Главный тренер «Барселоны» отправлен в отставку 28.10.2021, 9:02

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РОНАЛЬД КУМАН,

фото: GETTY IMAGES

Роналд Куман покинул пост после поражения от «Райо Вальекано».

Роналда Кумана освободили от обязанностей главного тренера футбольного клуба "Барселона" после поражения в матче чемпионата Испании против "Райо Вальекано".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Роналд Куман попрощается с командой в четверг, 28 октября.

Куман возглавил "Барселону" в августе 2020-го. Как футболист он защищал цвета каталонцев с 1989-го до 1995 года.

Теперь основным кандидатом на пост главного тренера каталонского клуба считается бывший полузащитник "Барселоны" Хави. В настоящее время Хави возглавляет "Аль-Садд", который находится на первом месте в чемпионате Катара.

"Барселона" ведет переговоры с легендой клуба, но в качестве альтернативы рассматривает главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

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