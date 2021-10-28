Диетолог рассказала о пользе попкорна для сердца и сосудов 28.10.2021, 13:23

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Неожиданное открытие.

Нутрициолог и диетолог Надежда Цапкина 27 октября сообщила, что употребление попкорна способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, сердечно сосудистой системы, а также полезно для кожи.

«Воздушная кукуруза, из которой готовят попкорн, содержит витамины группы В, железо, цинк, медь, калий, магний, фосфор, марганец и полифенольные антиоксиданты. Все эти элементы помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и возникновения проблем с пищеварением», — поделилась она с журналистами РИА Новости.

Однако, по словам специалиста, есть нюансы — попкорн должен быть без сахара и ароматизаторов. Сладкая кукуруза, приготовленная на масле, наоборот, навредит организму, а именно — резко повысит уровень холестерина и наградит человека множеством лишних калорий.

«Трансжиры из масла становятся катализаторами развития раковых опухолей, провоцируя заболевания дыхательной системы, что особенно опасно для астматиков. Жир из лакомства под воздействием высоких температур начинает выделять токсичное вещество диацетил, которое в некоторых случаях приводит к возникновению фиброза легких и болезни Альцгеймера. Вкусовые добавки вызывают различные заболевания желудочно-кишечного тракта», — сказала Цапкина.

Соленый попкорн нарушит водный баланс в организме, что приведет к появлению отеков и целлюлита.

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