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Папе Римскому сделали третью прививку против COVID-19

  • 28.10.2021, 18:33
Папе Римскому сделали третью прививку против COVID-19
Папа Римский Франциск
Фото: Reuters

Первые две дозы вакцины понтифик получил в январе и феврале.

Папа Римский Франциск был вакцинирован в Ватикане третьей дозой вакцины Pfizer/Biontech против коронавируса. Об этом 27 октября сообщает Fatto Quotidiano.

Управление здравоохранения и гигиены Ватикана начало вакцинировать третьей дозой препарата против COVID-19, отдавая при этом приоритет жителям города-государства старше 60 лет и людям из групп риска, сообщил пресс-секретарь понтифика Маттео Бруни.

Первые две дозы вакцины 84-летний Франциск получил 13 января и 3 февраля 2021 года вместе с солдатами швейцарской гвардии. Их считают более уязвимыми к коронавирусу, так как они отвечают за контроль входов в Ватикан.

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