Ученые из Австралии получили странный сигнал с «другой планеты» 2 29.10.2021, 10:38

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Проксима Центавра

Фото: NASA

Радиосигнал достигнул Земли от звезды Проксима Центавра.

Странный сигнал, обнаруженный в конце апреля 2019 года, вызвал большой энтузиазм в научном сообществе в прошлом году, пишет lenta.ua.

Захваченный радиотелескопом CSIRO возле Паркса в Новом Южном Уэльсе, Австралия, сигнал, казалось, имел все признаки внеземного явления. Официально получивший название BLC1, сигнал был обнаружен в узком диапазоне 982 МГц, который очень редко создается человеческими технологиями, и, судя по всему, пришел из-за пределов Солнечной системы.

Открытие было сделано в рамках проекта Breakthrough Listen - поисков внеземного разума (SETI) стоимостью 72,6 миллиона фунтов стерлингов (100 миллионов долларов).

Согласно первоначальному анализу, он прибыл на Землю из ближайшей к нам соседней звездной системы Проксима Центавра.

Предполагается, что на расстоянии около 4,22 световых лет в системе находится по крайней мере одна потенциально обитаемая планета.

Ученые достаточно уверены, что в нашей системе нет разумной жизни за пределами Земли, но многие надеются найти так называемые техносигнатуры, указывающие на инопланетную жизнь в других мирах.

Техносигатуры включают радиосигналы, свидетельства загрязнения атмосферы на экзопланетах или даже неожиданные повышенные тепловые сигнатуры, зарегистрированные в ночном небе.

Тем не менее, ученые наконец-то определили виновника сигнала Проксимы Центавра, и энтузиастов инопланетян ждут большого разочарования.

Согласно одной из статей, опубликованной в журнале Nature Astronomy, сигнал возник здесь, на Земле, и в значительной степени был продуктом человеческих технологий.

София Шейх, астроном из Калифорнийского университета в Беркли и соавтор обеих статей, цитирует Nature слова: «Это искусственные радиопомехи от какой-то технологии, вероятно, на поверхности Земли».

Несмотря на неутешительные выводы, обнаружение сигнала стало первым случаем, когда данные, собранные в рамках инициативы Breakthrough Listen, вызвали надежду на инопланетную жизнь.

Следовательно, астрономы уверены, что «пробный запуск» все еще поможет будущей охоте на инопланетян.

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