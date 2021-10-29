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Байден планирует направить на защиту климата рекордную сумму

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  • 29.10.2021, 18:29
Байден планирует направить на защиту климата рекордную сумму
Джо Байден

Инвестиции направят в промышленность, сельское хозяйство, электроэнергетику и транспортную сферу.

Президент США Джо Байден представит проект бюджета размером в 1,75 триллиона долларов, из которых 555 миллиардов долларов планируют отдать сфере экологии. В случае одобрения инвестиция станет рекордной для истории США суммой, которую когда-либо направляли на защиту климата, сообщает CNBC.

Инвестиции направят в промышленность, сельское хозяйство, электроэнергетику и транспортную сферу. Таким способом коммунальным предприятиям и жилым домам на десять лет расширят налоговые льготы на использование экологически чистых источников энергии. Средства также пойдут на устойчивое развитие и закупку «чистых» источников.

Проект представят в четверг, 4 ноября. Инвестиции направят на стимулирование, а не на наказание. Американские власти поставили цель к 2030 году сократить количество выбросов на 50-52 процента в сравнении со значением 2005 года. Байден выразил уверенность, что проект поддержат в Сенате.

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