Ученые выяснили, как быстро Луна отдаляется от Земли 7 3.10.2021, 10:17

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Расстояние между нашей планетой и ее спутником увеличивается с каждым годом.

Каждый год наша Луна отчетливо и неумолимо удаляется от Земли — всего лишь на крошечный кусочек, примерно на два сантиметра, что едва увидишь невооруженным взглядом. Увы, этот процесс невозможно ни остановить, ни повернуть вспять. Силы гравитации невидимы и непоколебимы, и независимо от того, что мы делаем или как мы к ним относимся, они будут продолжать подталкивать луну. Через многие миллионы лет мы отдалимся друг от друга на внушительную дистанцию, сообщает popmech.ru.

Раньше луна была ближе. Когда это тело впервые сформировалось примерно 4,5 миллиарда лет назад из каменистых обломков, которые плавали вокруг Земли, Луна вращалась в 10 раз ближе к планете, чем сегодня. Ученые считают, что сами обломки появились в результате столкновения Земли с загадочным объектом размером с Марс (впрочем, это лишь одна из теорий). Только что вышедшая из «космической печи» луна была раскаленной, сияя красным светом в ночном небе. Тогда, по словам ученых, Луна удалялась от Земли со скоростью около 12 см в год.

Гравитация лун, какими бы маленькими они ни были по сравнению с планетой-хозяином, все еще может оказывать на нее влияние. На такой покрытой океаном планете, как наша, эффект проявляется в смене приливов. Луна притягивается к нашим океанам, но эти океаны отступают, заставляя луну ускоряться во время движения по своей орбите. «Если вы ускоряетесь на орбите Земли, вы и удалять от нее будете быстрее», — объясняет Джеймс О’Донохью, планетолог из JAXA, космического агентства Японии. Ученые называют это явление «лунным отступлением».

Ученые измерили это отступление, направив лазеры на зеркала, которые астронавты «Аполлона» оставили на Луне и используя полученные данные, наряду с другими источниками, для оценки прошлых перемещений. Скорость отступления Луны с годами изменилась; всплески совпали со значительными событиями, такими как бомбардировка Луны метеоритами и колебаниями ледниковых периодов на Земле. Постоянное отступление повлияло на Землю даже за пределами приливов и отливов. Силы, которые уводят Луну от нас, также замедляют вращение планеты, увеличивая продолжительность наших дней. Вначале, когда Луна приближалась к нам, а Земля вращалась быстрее, день длился всего четыре часа. При нынешних темпах отступления Луны потребуется столетие, чтобы прибавить две миллисекунды или около того к длине дня.

Ожидается, что Луна будет продолжать дрейфовать в этом направлении вечно. Примерно через 600 миллионов лет она уже будет вращаться настолько далеко от нас, что человечество потеряет одну из своих древнейших космических достопримечательностей: полные солнечные затмения. Луна не сможет заслонять солнечный свет и отбрасывать свою тень на Землю. Однако спутник останется привязанным к Земле, которая к тому моменту станет горячей, высохшей и скорее всего безжизненной. А еще через несколько миллиардов лет после этого Солнце расширится и поглотит внутреннюю часть Солнечной системы.

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