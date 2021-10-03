Социолог, раскрывший низкий рейтинг власти, рассказал о достижениях белорусской революции 1 3.10.2021, 22:02

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Режим десакрализирован и делегитимизирован.

Геннадий Коршунов — тот самый бывший директор Института социологии НАН Беларуси, который в июне 2020 года подтвердил информацию о низком рейтинге Лукашенко. В своем Telegram-канале он рассказал о промежуточных достижениях белорусской революции:

1. осознание авангардом общества своих масштабов, ценностей, целей (субъективация по Фуко или переход из состояния «класса в себе» в «класс для себя» по Марксу) и убедительная демонстрация этого как себе, так и внешним субъектам;

2. переформатирование и принятие (в результате распределенной коллективной травмы «архипелага Окрестина») нового, эмоционально насыщенного и остро значимого образа нации со значительной морально-этической составляющей;

3. формирование горизонтальных информационно-коммуникационно-организационных систем, снимающих территориальные ограничения и замещающих-дублирующих государственные структуры (экоситема новых прото-институтов);

4. наглядная десакрализация и делегитимация существующего политического режима, формирование запроса на новую систему взаимоотношений в рамках триады «индивид – институты – власть».

Сейчас мы находимся на этапе контрреволюции, когда режим прикладывает все усилия как для возвращения контроля над эволюцией экономического пространства (процессами и структурами), так и для уничтожения любых проявлений горизонтальной социальности (от традиционных институциональных структур гражданского общества до любых проявлений солидарности и самоорганизации). Результативность таких усилий видится сомнительной по следующим причинам: а) отсутствие исторических перспектив, б) отсутствие существенной внешней поддержки, в) отсутствие ресурсов, прежде всего социальных и кадровых.

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