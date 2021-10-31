Экс-главный тренер гандбольного клуба «Витязь»: Забастовка — последний гвоздь в крышку гроба режима 2 31.10.2021, 17:08

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Готовимся к стачке и надеваем маски правильно.

Бывший главный тренер гандбольного клуба «Витязь», активист Свободного объединения спортсменов Беларуси Константин Яковлев поддержал требования рабочих и призвал белорусов оставаться дома с 1 ноября:

— Как бастовать я знаю не понаслышке. Наш клуб ушел на забастовку, когда арестовали Елену Левченко. Я ни разу не пожалел об этом решении, не стал слабее. Просто знаю, что кто-то должен начать. Мое мнение не изменилось. Сегодня, как и год назад, я уверен, что всеобщая национальная забастовка — это последний гвоздь в крышке гроба режима. Я не перестану об этом говорить.

Ну, ведь не слушать нам каких-то ГУБОПиКов, так называемых представителей силовых структур Беларуси, которые будут рассказывать, что будут лишать нас гражданства. Нас, белорусов! Моих детей, сестер, братьев, одноклассников, родственников. Всех тех, которые вынуждены были уехать в Польшу, Украину, Литву.

Даже не мечтайте об этом! Я — белорус, мое гражданство навсегда останется со мной. У меня трое маленьких детей и мы вместе с ними пишем письма политзаключенным. Я видел, как Андрюха Кравченко (Андрей Кравченко, призер Олимпийских игр, Чемпионата мира, чемпион Европы по легкой атлетике — прим.) проходил через голодание, чтобы поддержать народ. Я сам отсидел на сутках (наверное, знаете за что), у меня не будет другой жизни и эту жизнь я вам не отдам.

Готовимся бастовать и надеваем маски правильно!

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