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В Бресте свирепствует коронавирус

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  • 5.10.2021, 12:16
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В Бресте свирепствует коронавирус

В двух больницах города — 1300 пациентов с пневмониями.

В Бресте наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил в своем телеграм-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

По состоянию на 5 октября в двух городских больницах лежит 1300 пациентов с пневмониями, из которых 49 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

— Все эти 49 пациентов не привиты, — уточнил Александр Рогачук.

По состоянию на 5 октября, в Бресте привито 55 686 человек.

Напомним, ранее министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил, что обстановка с коронавирусом в стране «достаточно сложная».

— Причиной развития у нас четвертой волны стало распространение ковида среди детей и подростков. Начало учебного года совпало с погодными условиями и стало так называемым спусковым крючком. Мы ввели в школах, вузах и ссузах более жесткий эпидрежим, надеюсь, это должно помочь. Также рекомендуем ограничить массовые мероприятия. Призываю к разумной осторожности и более жесткому реагированию на нарушение мер социального дистанцирования, — рассказал министр.

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