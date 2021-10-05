Андрей Шарендо: Только сильные санкции делают режим Лукашенко слабым 1 5.10.2021, 20:30

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Андрей Шарендо

Активист из Бреста призвал усилить санкции против узурпатора.

Брестчанин и политзаключенный Андрей Шарендо обвинен по двум уголовным делам: ст. 361 УК («Призывы к действиям, наносящим ущерб национальной безопасности») и ст. 368 УК («Оскорбление Лукашенко»). Шарендо призвал вводить санкции против режима Лукашенко. На суд Андрей не явился и покинул Беларусь, а теперь продолжает это призывать к санкциям из-за границы, так как только так возможно свалить этот режим, передает «Белсат».

«Вчера две «палатки« так называемого парламента приняли Закон об изменении в Уголовный кодекс, и изменение Уголовного кодекса касалось одной статьи – 361-й. По новому закону максимальное наказания было увеличено почти в два раза: раньше было 7 лет, а сейчас стало 12. для меня это историческая реакция на то, как действуют санкции. Лукашисты сколько угодно могут говорить, что санкции не работают, мол, это пустой пшик. Но мы видим, что «Беларуськалий» стоит на грани банкротства. На БелАЗ нет поставок двигателей, чтобы выпускать эти машины. Под вопросом стоит самое главное, на чем держится режим Лукашенко: экспорт нефтепродуктов.

Если новые санкции вступят в силу, не будет возможности продавать эту продукцию, и режим может обанкротиться в течение нескольких месяцев. И изменения в этот закон – это нервная и паническая реакция на мощь санкций. Режим Лукашенко хочет лишиться любых возможностей говорить о санкциях, они хотят, чтобы никто их не вспоминал. Особенно это касается диаспор, которые много над этим работают и, конечно, понимают, что только санкции могут привести к краху режима», – говорит в разговоре с «Белсатом» Андрей Шарендо.

Активиста обвинили в том, что его призывы к санкциям приносят вред Беларуси, это произошло после нескольких интервью и постов в социальных сетях.

«Я стою на своем, только сильные санкции делают режим Лукашенко слабым, только так можно остановить репрессии и освободить политзаключенных и мою жену Полину. Поэтому призываю вводить новые и новые санкции против этой власти и приостановить с ними любые торговые отношения», – заявляет Андрей Шарендо.

Напомним, что Полина Шарендо-Панасюк уже более десяти месяцев остается в неволе. 46-летнюю мать двоих детей приговорили к двум годам лишения свободы. Своей вины Полина не признает и считает себя захваченной в плен.

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