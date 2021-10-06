Инфляция «поедает» деньги белорусов 2 6.10.2021, 7:57

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Рост розничных продаж в стране затормозился.

По объему и динамике объема розничной торговли можно судить о размере и динамике благосостояния населения любой страны. Ведь чем больше доходов у людей, и они растут – тем больше потребление, растут текущие расходы на товары в розничной торговле.

Динамика розничного товарооборота в Беларуси сейчас – это индикатор, показывающий закончился ли кризис, или он еще продолжается, идет ли посткризисное восстановление реальных доходов граждан, и как быстро, или же все «топчется на месте», пишет «Инфобанк».

Ведь когда нет кризиса, идет развитие – доходы населения повышаются, потребительские настроения улучшаются – соответственно, растет и объем розничной торговли.

А в кризис, когда доходы падают – падает и потребление, в том числе снижаются расходы в розничной торговой сети.

Покажем, что происходит сейчас в секторе розничных продаж в Беларуси – по последним данным Белстата: по итогам августа 2021 года.

Белорусы в августе потратили в розничной торговле – в торговых центрах, магазинах и на рынках – 5,360 млрд BYN, что составляет 576 BYN на 1 жителя страны.

И это – рекордный за все годы показатель, но в первую очередь благодаря инфляции, что увеличивает цены, тем самым увеличивая и номинальный объем торговли.

Если же перевести это в долларовый эквивалент, то месячный оборот розничной торговли в Беларуси в августе – $2,137 млрд, или $230/чел./мес. – наибольший с декабря 2019 года.

Во многом это – результат укрепления белорусского рубля к доллару в этом году.

Впрочем, декабрь – месяц самых больших в году розничных продаж, это во всем мире так.

И если без учета инфляции, в сопоставимых ценах, реальный объем розничной торговли в августе 2021-го – ниже декабрьского 2020-го. Но, тем не менее – наибольший в этом году.

Относительно июля, розничные продажи в августе реально выросли только на 0,2%. В то время как июльский месячный прирост (к июню) был намного больше – +4,7%.

Августовский месячный прирост вышел намного меньшим, чем в последние три месяца.

Впрочем, то же самое – такой же маленький месячный прирост розничного товарооборота в августе относительно июля, и даже трех предыдущих месяцев – был и в прошлом году.

Может, это – просто сезонность?

Но если сравнить, какой был месячный индекс раньше – так же, август к июлю – то увидим, что настолько низкий прирост в августе относительно июля – только в этом и в прошлом кризисном году. В предыдущие же годы он был существенно больше.

А годовой индекс розничной торговли (август к августу предыдущего года в сопоставимых ценах) вышел в 2021-м наименьшим за последние 5 лет – со времен кризиса 2015-16гг.

К тому же, август 2020-го – месяц ковид-кризисного периода. И низкий годовой прирост к нему означает очень слабое восстановление покупательной способности населения.

Итак, реальный рост розничного товарооборота в августе 2021-го составил:

к июлю 2021-го – +0,2%

к августу 2020-го – +1,5%.

При этом номинальный прирост объема розничной торговли в августе 2021-го такой:

к июлю 2021-го – +0,54%

к августу 2020-го – +12,7%.

То есть, инфляционное приращение розничного товарооборота (ростом цен) составило:

за месяц (август к июлю) – +0,34%

за год (август 2021-го к августу 2020-го) – +11,0%.

(Сравним с официальными цифрами потребительской инфляции от Белстата: месячный ИПЦ августа – +0,18%, годовой – +9,78%. То есть, инфляция подсчетом через динамику объема розничной торговли, который, к слову тоже от Белстата – заметно выше).

А средняя зарплата в августе сократилась. Номинально – на 0,46%, а с учетом роста цен в розничной торговле покупательная способность зарплат уменьшилась еще больше.

Пенсии в августе остались на прежнем уровне (они повышались в сентябре), то есть и у пенсионеров покупательная способность в августе снизилась через инфляцию.

Вот и получилось: объем розничной торговли в августе вырос номинально в белорусских рублях, главным образом, за счет роста цен на товары. При том, что доходов у населения больше не стало, потому реальный рост розничный продаж – всего только 0,2%.

Еще более показательна динамика годового индекса (розничный товарооборот в месяц относительно соответствующего месяца предыдущего года в сопоставимых ценах).

Розничная торговля относительно кризисного 2020-го – уже 5 месяцев подряд «в плюсе». Но в августе индекс оказался наименьшим среди них – 101,5% (+1,5% к августу 2020-го).

И совсем мало вырос индекс в формате «за период с начала года», составивший в январе-августе всего лишь 100,5% (к январю-августу 2020-го).

За 1 год реальный прирост товарооборота составил, таким образом:

август 2021 года к августу 2020 года – +1,5%

январь-август 2021 года к январю-августу 2020 года – +0,5%

А за 2 года розничный товарооборот реально вырос:

август 2021 года к августу 2020 года – на 3,3%

январь-август 2021 года к январю-августу 2020 года – тоже на 3,3%.

Получается, розничная торговля преодолела кризисное падение, увеличив товарооборот относительно докризисного времени. Но такой прирост за 2 года очень незначительный.

Особенно, если сравнить с Украиной, где за 2 года розничный товарооборот увеличился в сопоставимых ценах (по данным Укрстата):

август 2021 года к августу 2019 года – на 17,4%

январь-август 2021 года к январю-августу 2019 года – на 19,3%.

Итак, в августе произошло резкое замедление посткризисного восстановительного роста розничного товарооборота: месячный и годовой индексы прироста оказались меньше, чем в предыдущие месяцы, и наименьшими за несколько последних лет.

Это привело даже к тому, что вовсе перестал расти расчетный скользящий годовой индекс розничных продаж: он как был 100,6% в июле, так и остался 100,6% в августе. Что говорит о проблемах в посткризисном восстановлении покупательной способности населения.

Однако в номинальном денежном выражении – через рост цен – розничный товарооборот продолжает увеличиваться, в том числе и в долларовом эквиваленте. (Другими словами – идет значительный рост долларовых цен в стране).

Хотя до докризисных значений далеко: за период с сентября 2020-го по август 2021-го он составил 22,31 $млрд. При докризисном максимуме $24,12 млрд.

Рекордный розничный товарооборот в Беларуси в $-эквиваленте – $31,34 млрд был в 2014 году – и он вообще недостижим в ближайшие годы.

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