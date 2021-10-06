закрыть
6 октября 2021, среда, 21:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Артем Милевский: Чувствую себя белорусом

  • 6.10.2021, 21:14
  • 1,520
Артем Милевский: Чувствую себя белорусом

Экс-футболист сборной Украины рассказал о своей национальной идентичности.

Экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский признался, какая национальность ему ближе.

В интервью YouTube-канале «Ходят слухи» Милевский заявил, что чувствует себя белорусом и добавил, что о политике в Беларуси не хочет говорить.

«Я - белорус. Я чувствую себя скорее белорусом. Я родился в Минске. Но Киев и Минск - два моих родных города, не могу сказать, какой ближе к сердцу», - сказал Милевский.

В составе Динамо Милевский трижды выигрывал чемпионат Украины, четыре раза - Кубок Украины, а также трижды - Суперкубок Украины. В составе сборной Украины он выступал на ЧМ-2006 и Евро-2012.

Кроме киевского клуба, нападающий выступал за турецкий Газиантепспор, хорватские Хайдук и Сплит, российский Тосно, румынский Конкордию, венгерскую Кишварду, белорусский Динамо-Брест и украинский Минай, который он покинул в мае 2021 года.

Недавно Артем Милевский объявил о завершении профессиональной карьеры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Оставшись дома, мы вернем себе страну
Оставшись дома, мы вернем себе страну Артем Черников
Ваша вина, Лукашенко
Ваша вина, Лукашенко Ирина Халип
Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа
Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа Андрей Санников
Шпионские секреты Цал Дир Бие
Шпионские секреты Цал Дир Бие Владимир Халип