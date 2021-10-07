В Дании власти запретили работодателям спрашивать кандидатов о возрасте 2 7.10.2021, 7:49

1,332

Правительство приняло ряд мер, направленных на сокращение дефицита рабочей силы в стране.

Правительство Дании приняло решение, направленное на сокращение дефицита рабочей силы в стране. Следовательно, работодателям будет запрещено спрашивать потенциальных работников о возрасте.

Об этом сообщает The Local.

Соглашение призвано предотвратить, чтобы пожилых люди не брали на работу из-за возраста.

Кроме того, соглашение предусматривает финансирование курсов для выпускников вузов, призванных помочь им выйти на рынок труда после окончания учебы.

Датские страховые компании по безработице (A-kasser) и центры занятости будут обязаны распространять последнюю информацию о вакансиях и подбирать для компаний кандидатов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».