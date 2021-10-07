В Дании власти запретили работодателям спрашивать кандидатов о возрасте

В Дании власти запретили работодателям спрашивать кандидатов о возрасте2
- 7.10.2021, 7:49
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Правительство приняло ряд мер, направленных на сокращение дефицита рабочей силы в стране.
Правительство Дании приняло решение, направленное на сокращение дефицита рабочей силы в стране. Следовательно, работодателям будет запрещено спрашивать потенциальных работников о возрасте.
Об этом сообщает The Local.
Соглашение призвано предотвратить, чтобы пожилых люди не брали на работу из-за возраста.
Кроме того, соглашение предусматривает финансирование курсов для выпускников вузов, призванных помочь им выйти на рынок труда после окончания учебы.
Датские страховые компании по безработице (A-kasser) и центры занятости будут обязаны распространять последнюю информацию о вакансиях и подбирать для компаний кандидатов.