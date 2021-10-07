Названы 10 самых полезных продуктов для здоровья крови 1 7.10.2021, 9:24

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Медики советуют включить их в ежедневный рацион.

Регулярное употребление печени, капусты, морской рыбы и свеклы существенно улучшит качественные характеристики крови, пишет u-news.com.ua.

Печень

В говяжьей печени содержится большое количество железа, дефицит которого приводит к снижению уровня гемоглобина в крови. Недостаток железа также чреват развитием железодефицитной анемии.

Помимо железа, в печени содержится еще и такое вещество как гепарин, являющееся профилактическим средством против тромбоза и инфаркта миокарда.

Морская рыба жирных сортов

В жирной морской рыбе содержится большое количество полиненасыщенных омега-3 жирных кислот, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови и риска развития атеросклеротических изменений. Кроме того, рыба богата веществом таурином, благодаря которому нормализуется кровяное давление.

Капуста и брокколи

Белокочанная капуста и брокколи – очень полезные продукты для крови. Эти овощи богаты фолиевой кислотой, благодаря которой происходит синтез новых кровяных клеток. Также в капусте и брокколи присутствует витамин К, который принимает участие в свертываемости крови.

Цитрусовые фрукты

Цитрусовые полезны для крови, прежде всего, наличием в них витаминов А, С, а также клетчатки. Витамин А способствует нормализации уровня сахара; витамин С повышает усвояемость железа, а клетчатка способствует снижению уровня плохого холестерина.

Яблоки

В яблоках содержится много пектина, который связывает и выводит плохой холестерин, а также способствует нормализации уровня сахара в крови.

Мед

Наиболее полезным для крови считается гречишный мед, поскольку он содержит максимальное количество полезных минералов, аминокислот и органических кислот. Регулярное употребление гречишного меда нормализует качественные и количественные характеристики форменных элементов крови, таких как лейкоциты, тромбоциты и эритроциты.

Регулярное употребление гречишного меда нормализует качественные и количественные характеристики форменных элементов крови.

Свекла

Свеклу можно считать естественным кроветворным средством. В этом продукте содержатся вещества, способствующие образованию красных кровяных телец. Свекла содержит питательные вещества, но при этом является низкокалорийным продуктом. А еще свекла относится к группе овощей и фруктов, которые могут снизить риск развития хронических заболеваний, включая диабет 2 типа, сердечные заболевания и деменцию.

Гранат

Гранат, а особенно гранатовый сок, показаны при железодефицитной анемии, поскольку в этом фрукте содержится большое количество железа.

Гранат, а особенно гранатовый сок, показаны при железодефицитной анемии, при условии отсутствия проблем с желудком и аллергии.

Авокадо

При регулярном употреблении авокадо происходит снижение уровня плохого холестерина. Вещества, содержащиеся в этом плоде, способствуют нормализации процессов кроветворения и кровообращения.

Авокадо нормализует процессы кроветворения и кровообращения.

Орехи

Благодаря своему составу, орехи являются важным продуктом для здоровья крови. В них содержится большое количество магния, калия, железа и витаминов А, В и С.

Орехи являются важным продуктом для здоровья крови, а орех пекан известен своими необыкновенными лечебными свойствами.

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