Интерпол разыскивает белорусскую визажистку Катю Эйфорию 19 7.10.2021, 18:25

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Катерина Рышкевич

Что известно?

В базе лиц, разыскиваемых Интерполом, замечена 31-летняя уроженка Гродно Катерина Рышкевич. Она больше известна под псевдонимом Катя Эйфория. В чем ее подозревают? Выдадут ли ее?

«Наша Нива» попыталась разобраться.

Катя Эйфория профессионально занимается макияжем, она известный визажист, сотрудничает как с белорусскими фотографами, так и с иностранцами.

Ведет свой блог на ютубе, контент которого посвящен визажу. По белорусским меркам просмотры приличные, самые популярные ролики набирают под сотню тысяч просмотров, иногда и больше (топовое видео набрало 300 тысяч просмотров).

Катерина зарабатывает макияжем (от 70 до 100 долларов), ведет оффлайн- и онлайн-курсы по визажу и пользованию косметикой.

«В Минске очень большая конкуренция среди визажистов — много хороших мастеров на любой вкус. Многие девушки думают, что это легкий хлеб. Красишь себе, помадки, кисточки:)

На самом деле, это тяжело. Чтобы начать зарабатывать в этой сфере, нужно много работать и часто бесплатно. И это большие траты. Я общаюсь со многими парикмахерами, которые пытались параллельно стать визажистами, но все отказались от этой идеи, — рассказывала Катерина. — У визажиста постоянные расходы: тональные средства, праймеры и т.д.

Особенно большие траты, если работаешь на дорогой косметике, например, на Armani, by Terry, D&G, Ellis Faas, Tom Ford. Это сумасшедшие деньги, а косметика заканчивается очень быстро, особенно если ты параллельно ведешь курсы. Поэтому я не понимаю тех, кто считает, что это легкий хлеб.

Попробовать, конечно, стоит. Но у нас не настолько большая страна, чтобы было так много визажистов. Съемок и коммерции мало, а желающих поучаствовать — очень много».

Катерина ведет типичный инстаграм: косметика, дорогие вещи, надутые губы, игривые позы, путешествия.

Казалось бы, обыкновенная блогерша. И тут вдруг Интерпол.

Через базу Интерпола Катерину разыскивает Польша. Сообщается, что девушка может быть причастна к отмыванию доходов от преступной деятельности и участию в преступной организации.

Красная метка на фото означает, что Рышкевич объявлена в международный розыск, что предусматривает задержание и арест с целью экстрадиции. То есть при попытке пересечь границы Евросоюза Катерину могут задержать.

Также розыск «по красной карточке» свидетельствует о том, что преступления, в которых подозревают человека, предусматривают наказание сроком больше 2 лет лишения свободы.

«Наша Нива» обратилась к Катерине за комментарием, которая на момент публикации спокойно отдыхала в Дубае. Катерина ответила коротко: «Я в курсе, это никак не связано с политикой в РБ, мой адвокат занимается вопросом».

Если страна сотрудничает с Интерполом, то должна сделать все возможное для задержания человека, которого разыскивают «по красной карточке», появись он на ее территории.

Так что же теперь будет с визажисткой и блогершей? Если Катерина вернется в Беларусь, то ее задержат и отдадут польской полиции? Совсем не факт, скорее наоборот.

В Беларуси существует бюро Интерпола, но в выдаче объявленных в международный розыск белорусы уже неоднократно отказывали. Правда, это были политические моменты: так, например, Беларусь не захотела выдавать ни Виктора Братко — банкира из окружения Януковича, ни брата бывшего президента Кыргызстана Бакиева.

А ухудшение отношений Беларуси с Польшей может привести к тому, что требования или запрос поляков будут просто проигнорированы.

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