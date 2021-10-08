В Сьерра-Леоне отменена смертная казнь 8.10.2021, 21:27

В последний раз высшая мера наказания применялась в стране в 1998 году.

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био подписал закон, которым в стране отменяется смертная казнь. Об этом сообщает Le Monde.

"В истории Сьерра-Леоне открыта новая страница. По прошествии 20 лет власти выполнили свое обязательство, и смертная казнь в республике полностью отменена", - заявил

Отмечается, что закон, который подписан президентом, был принят в июле однопалатным парламентом страны. Действующая с 1991 года конституция Сьерра-Леоне предусматривала смертную казнь за государственную измену, мятеж, убийство или кражу, сопровождавшуюся отягощающими обстоятельствами. В последний раз высшая мера наказания применялась в стране в 1998 году, когда были казнены 24 офицера за попытку государственного переворота.

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