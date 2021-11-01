Белорусские транспортники: Наше время пришло! 3 1.11.2021, 16:57

7,348

Сейчас просто необходимо проявить солидарность.

Транспортники Беларуси обратились к своим коллегам и призвали к забастовке:

— Уважаемые транспортники, водители, персонал, обслуживающий транспорт, специалисты!

Все мы понимаем, что дни Лукашенко сочтены: либо его снимет собственный снайпер, либо чужой, либо народ разорвет его! Поэтому он устроил перед уходом геноцид нашей нации.

Он не принимает бесплатную вакцину, убирает всякое напоминание о защите от короновируса, садит в тюрьмы лучших из нас.

Уезжают наши дети-студенты, которым и предстояло бы поднимать страну с колен, если бы не садист у власти. Лукашенко заполняет страну таджиками, китайцами, не говоря уж о мигрантах, предназначенных для Польши и Литвы, и тд.

Не позволяйте ему! Остановите беспредел!

Отдельно обращаюсь к специалистам, которые сидят в кабинетах и думают, что от их забастовки ничего не зависит. Если вы всем отделом решите остановить работу, то и другие отделы подтянутся. Просто необходимо сейчас проявить солидарность! А если вы работаете в центрах управления, то говорить, что от вас ничего не зависит — просто преступление по отношению к тысячам нашим заключенных и их семьям, по отношению к умершим от ковида!

Водители и механики, положите болт на работу!

Специалисты, отключайте ПК!

Посмотрите на Гомель, партизаны на транспорте делают свое дело и думайте, как вам поступить!

Принимайте личное решение каждый!

Присоединяйтесь к забастовке!

Наше время пришло!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».