Белорусские транспортники: Наше время пришло!3
- 1.11.2021, 16:57
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Сейчас просто необходимо проявить солидарность.
Транспортники Беларуси обратились к своим коллегам и призвали к забастовке:
— Уважаемые транспортники, водители, персонал, обслуживающий транспорт, специалисты!
Все мы понимаем, что дни Лукашенко сочтены: либо его снимет собственный снайпер, либо чужой, либо народ разорвет его! Поэтому он устроил перед уходом геноцид нашей нации.
Он не принимает бесплатную вакцину, убирает всякое напоминание о защите от короновируса, садит в тюрьмы лучших из нас.
Уезжают наши дети-студенты, которым и предстояло бы поднимать страну с колен, если бы не садист у власти. Лукашенко заполняет страну таджиками, китайцами, не говоря уж о мигрантах, предназначенных для Польши и Литвы, и тд.
Не позволяйте ему! Остановите беспредел!
Отдельно обращаюсь к специалистам, которые сидят в кабинетах и думают, что от их забастовки ничего не зависит. Если вы всем отделом решите остановить работу, то и другие отделы подтянутся. Просто необходимо сейчас проявить солидарность! А если вы работаете в центрах управления, то говорить, что от вас ничего не зависит — просто преступление по отношению к тысячам нашим заключенных и их семьям, по отношению к умершим от ковида!
Водители и механики, положите болт на работу!
Специалисты, отключайте ПК!
Посмотрите на Гомель, партизаны на транспорте делают свое дело и думайте, как вам поступить!
Принимайте личное решение каждый!
Присоединяйтесь к забастовке!
Наше время пришло!