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Светлана Тихановская встретилась в Берлине с вице-канцлером Германии Олафом Шольцем

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  • 10.11.2021, 12:29
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Светлана Тихановская встретилась в Берлине с вице-канцлером Германии Олафом Шольцем

Обсуждались вопросы поддержки белорусов, ситуация с политзаключенными и миграционный кризис.

Началом политической программы Светланы Тихановской в Берлине стала встреча с вице-канцлером и вероятным будущим федеральным канцлером Олафом Шольцем.

Об этом сообщает пресс-служба Светланы Тихановской.

Они обсудили поддержку белорусов, ситуацию с политзаключенными, миграционный кризис – и то, как важно для Европы сохранять единую решительную позицию.

Впереди у Тихановской встречи с президентом Германии, министрами и лидерами партий.

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