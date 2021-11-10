Светлана Тихановская встретилась в Берлине с вице-канцлером Германии Олафом Шольцем

Светлана Тихановская встретилась в Берлине с вице-канцлером Германии Олафом Шольцем3
- 10.11.2021, 12:29
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Обсуждались вопросы поддержки белорусов, ситуация с политзаключенными и миграционный кризис.
Началом политической программы Светланы Тихановской в Берлине стала встреча с вице-канцлером и вероятным будущим федеральным канцлером Олафом Шольцем.
Об этом сообщает пресс-служба Светланы Тихановской.
Они обсудили поддержку белорусов, ситуацию с политзаключенными, миграционный кризис – и то, как важно для Европы сохранять единую решительную позицию.
Впереди у Тихановской встречи с президентом Германии, министрами и лидерами партий.