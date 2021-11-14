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Ученые: Кошки следят за своими хозяевами, даже не видя их

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  • 14.11.2021, 10:59
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Ученые: Кошки следят за своими хозяевами, даже не видя их

Необычный эксперимент провели в Университете Киото.

Владельцы кошек знают не понаслышке: куда бы ты ни пошел, любопытный питомец пойдет следом. Но, как оказалось, чтобы знать, где находится хозяин, коту даже не нужно его видеть, поскольку он хранит ментальное представление о любимом человеке. Это подтвердили эксперименты японских ученых из Университета Киото, исследование которых опубликовано в журнале PLOS One.

Кошки обладают замечательным слухом — в основном благодаря 32 мускулам в каждом ухе, позволяющим двигать ими во всех направлениях — и по звуку способны определять местонахождение добычи в условиях плохой видимости. Слуховой диапазон этих хищников — от 55 герц до 79 килогерц. Такие анатомические особенности помогают когнитивно обрабатывать информацию, полученную на основе окружающих звуков, и распознавать физическое присутствие кого-либо. К примеру, предыдущие исследования показали, что кошки ожидают увидеть лицо хозяина, услышав голос (и безошибочно выявляют его из множества других), а еще могут предсказывать, что произойдет дальше, полагаясь на слух.

В новом эксперименте участвовали 23 кота и 27 кошек (средний возраст — четыре-шесть лет): 27 из них жили в «котокафе», в комнатах с сородичами, а остальные испытуемые были домашними. Сначала в качестве стимула использовали записанный голос владельца (или опекуна), зовущего животное по имени, а для контроля — его же либо голос незнакомого человека. Сами животные находились поодиночке в комнате, из разных концов которой им проигрывали эти аудиозаписи. Восемь «экспертов» (четверо мужчин и четыре женщины) оценивали реакцию питомцев по движениям ушей и головы на основе видео.

Как показали результаты, больше всего кошки оказывались сбиты с толку, когда голос их человека сначала раздавался с одной стороны помещения, а затем с другой. «Возможно они мысленно наносили на карту местоположение владельца, когда слышали его голос в “фазе привыкания”, и были поражены его “невозможной телепортацией” на следующем этапе», — пишут исследователи. Когда животным включали запись незнакомого голоса, они не слишком удивлялись, равно как и при проигрывании мяуканья других кошек либо обычных электронных звуков (не голосов).

По словам ученых, испытуемые не демонстрировали сильной реакции, так как в последующих экспериментах — без участия хозяев — отсутствовала «невозможная телепортация». Кошки просто реагировали на звук из неожиданного места, но делали это по-разному. Подобное поведение резко контрастировало с тем, что наблюдали в первом эксперименте.

«Наше открытие предполагает, что у кошек есть ментальные представления о своем “невидимом” хозяине, связанные с его голосом. Это указывает на ранее неизвестные социально-пространственные когнитивные способности», — подытожили авторы работы.

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