закрыть
15 ноября 2021, понедельник, 17:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Тбилиси начался новый судебный процесс против Михаила Саакашвили

3
  • 15.11.2021, 14:27
  • 1,310
В Тбилиси начался новый судебный процесс против Михаила Саакашвили
Михаил Саакашвили

Власти Грузии вновь отказали экс-президенту в присутствии на судебном заседании.

В Тбилиси начался новый судебный процесс в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Первое заседание в Тбилисском городском суде в понедельник, 15 ноября, началось в присутствии адвокатов, сообщает «Немецкая волна».

Пенитенциарная служба Грузии вновь отказала Саакашвили в присутствии на заседании суда, заявив о необходимости обеспечения его безопасности и предложив дистанционное подключение обвиняемого к процессу. "Позиция властей ясна, они боятся появления в суде Михаила Саакашвили. Они боятся его публичных заявлений. Это политический процесс", - заявил адвокат Димитри Садзаглишвили.

Еще один адвокат Бека Басилая в разговоре с журналистами заявил, что его подзащитный "очень хочет участвовать в этом процессе, но власти, скорее всего, этого не допустят".

Прокуратура обвиняет Саакашвили в растрате государственных средств на сумму 9 млн лари (в пересчете около 3 млн долларов). Защита политика заявляет, что речь идет о покупке нескольких костюмов и подарков для высокопоставленных представителей иностранных государств, посещавших Грузию, и называет данный процесс "делом пиджаков". В правящей партии "Грузинская мечта" утверждают, что Саакашвили в бытность президентом страны выписывал из Германии массажистку и неоднократно летал со своим окружением в разные города мира на выходные и называет данное уголовное дело "делом ботокса".

Возвращение Саакашвили в Грузию и арест

Экс-президент Грузии обвиняется на родине сразу по нескольким уголовным делам. 10 ноября начались слушания по делу о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года и о погроме силовиков в телекомпании "Имеди". Минюст Грузии не разрешил Саакашвили участвовать в процессе, так же сославшись на необходимость обеспечения его безопасности.

Михаил Саакашвили вернулся из Украины в Грузию 1 октября накануне местных выборов, чтобы мобилизовать своих сторонников, был задержан и арестован, после чего объявил голодовку. С тех пор в Тбилиси и других городах продолжаются акции протеста в защиту бывшего президента.

Изначально Саакашвили находился под арестом в городе Рустави, а 8 ноября его перевели в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани "с целью предотвращения ухудшения состояния здоровья и увеличения угроз".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип