закрыть
15 ноября 2021, понедельник, 22:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Страны Балтии призвали привлечь Лукашенко к ответственности за торговлю людьми

6
  • 15.11.2021, 19:36
  • 14,458
Страны Балтии призвали привлечь Лукашенко к ответственности за торговлю людьми

Страны выступили с общим заявлением.

Президенты Эстонии, Латвии и Литвы обсудили ситуацию с мигрантами на внешних границах ЕС и Беларуси и выступили с общим заявлением.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президенты совместно осудили действия режима Лукашенко, использующего мигрантов в качестве инструмента достижения политических целей.

"Президенты озабочены из-за прав человека и безопасности мигрантов, которых сейчас в Беларуси вынуждают к нарушению границы Европейского Союза; они призывают привлечь режим Лукашенко к ответственности за торговлю людьми", - говорится в заявлении.

Президенты трех стран также выразили полную поддержку действий, предпринятых Польшей для защиты внешней границы ЕС.

Кроме того, они выступили за активизацию лидеров ЕС и НАТО по приложению дипломатических усилий в странах происхождения нелегальной миграции.

"Президенты призвали все соответствующие международные организации к активному участию в урегулировании ситуации, созданной режимом Лукашенко", - говорится в заявлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип