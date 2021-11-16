Видеофакт: Белорусские силовики конвоируют мигрантов в прежний лагерь

Видеофакт: Белорусские силовики конвоируют мигрантов в прежний лагерь3
- 16.11.2021, 16:44
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Нелегалы ушли обратно в лес.
Польские пограничники сообщают, что в настоящее время мигранты возвращаются с пограничного перехода в Брузги в район бывшего лагеря, расположенного в нескольких сотнях метров от границы. Все делается под контролем белорусских служб.
Obecnie cudzoziemcy wracają z przejścia granicznego w Bruzgach na teren wcześniejszego koczowiska znajdującego się kilkaset metrów dalej przy linii granicy. Wszystko odbywa się pod nadzorem białoruskich służb🇧🇾.#zgranicy pic.twitter.com/edze9lUQNd— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021