Видеофакт: Белорусские силовики конвоируют мигрантов в прежний лагерь 3 16.11.2021, 16:44

7,312

Нелегалы ушли обратно в лес.

Польские пограничники сообщают, что в настоящее время мигранты возвращаются с пограничного перехода в Брузги в район бывшего лагеря, расположенного в нескольких сотнях метров от границы. Все делается под контролем белорусских служб.

Obecnie cudzoziemcy wracają z przejścia granicznego w Bruzgach na teren wcześniejszego koczowiska znajdującego się kilkaset metrów dalej przy linii granicy. Wszystko odbywa się pod nadzorem białoruskich służb🇧🇾.#zgranicy pic.twitter.com/edze9lUQNd — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».