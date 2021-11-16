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Видеофакт: Белорусские силовики конвоируют мигрантов в прежний лагерь

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  • 16.11.2021, 16:44
  • 7,312
Видеофакт: Белорусские силовики конвоируют мигрантов в прежний лагерь

Нелегалы ушли обратно в лес.

Польские пограничники сообщают, что в настоящее время мигранты возвращаются с пограничного перехода в Брузги в район бывшего лагеря, расположенного в нескольких сотнях метров от границы. Все делается под контролем белорусских служб.

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