Кембриджский словарь назвал слово 2021 года 1 17.11.2021, 21:15

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Определение этого слова в Кембриджском словаре искали более 243 тысяч раз.

Кембриджский словарь английского языка главным словом 2021 года назвал perseverance (настойчивость). Об этом 17 ноября сообщается на странице словаря в Twitter.

We can officially announce that the Cambridge Dictionary #WordoftheYear2021 is... 🥁



perseverance (noun): continued effort to do or achieve something, even when this is difficult or takes a long time



Find out more here: https://t.co/8kFuhcWr7i #CambridgeWOTY pic.twitter.com/qvz2FPxq3I — Cambridge Dictionary (@CambridgeWords) November 17, 2021

"Мы можем официально объявить слово 2021 года по версии Кембриджского словаря – "настойчивость", – сказано в сообщении.

В течение текущего года определение этого слова в Кембриджском словаре искали более 243 тыс. раз. Больше всего запросов зафиксировано в феврале, когда марсоход NASA Perseverance совершил посадку на Марс.

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