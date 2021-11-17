Кембриджский словарь назвал слово 2021 года

Кембриджский словарь назвал слово 2021 года1
- 17.11.2021, 21:15
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Определение этого слова в Кембриджском словаре искали более 243 тысяч раз.
Кембриджский словарь английского языка главным словом 2021 года назвал perseverance (настойчивость). Об этом 17 ноября сообщается на странице словаря в Twitter.
We can officially announce that the Cambridge Dictionary #WordoftheYear2021 is... 🥁— Cambridge Dictionary (@CambridgeWords) November 17, 2021
perseverance (noun): continued effort to do or achieve something, even when this is difficult or takes a long time
Find out more here: https://t.co/8kFuhcWr7i #CambridgeWOTY pic.twitter.com/qvz2FPxq3I
"Мы можем официально объявить слово 2021 года по версии Кембриджского словаря – "настойчивость", – сказано в сообщении.
В течение текущего года определение этого слова в Кембриджском словаре искали более 243 тыс. раз. Больше всего запросов зафиксировано в феврале, когда марсоход NASA Perseverance совершил посадку на Марс.