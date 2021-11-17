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Кембриджский словарь назвал слово 2021 года

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  • 17.11.2021, 21:15
  • 1,562
Кембриджский словарь назвал слово 2021 года

Определение этого слова в Кембриджском словаре искали более 243 тысяч раз.

Кембриджский словарь английского языка главным словом 2021 года назвал perseverance (настойчивость). Об этом 17 ноября сообщается на странице словаря в Twitter.

"Мы можем официально объявить слово 2021 года по версии Кембриджского словаря – "настойчивость", – сказано в сообщении.

В течение текущего года определение этого слова в Кембриджском словаре искали более 243 тыс. раз. Больше всего запросов зафиксировано в феврале, когда марсоход NASA Perseverance совершил посадку на Марс.

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