Сегодня произойдет самое долгое за последние шесть веков лунное затмение 6 19.11.2021, 8:45

7,950

Его увидят в том числе жители Северной Европы.

Частное затмение Луны продолжительностью почти 3,5 часа, которое будет наблюдаться в пятницу, 19 ноября, станет самым долгим с XV века.

Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Затмение можно будет увидеть с территорий Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии. В России его смогут наблюдать жители Дальнего Востока.

"Частное теневое затмение продлится 3 часа 28 минут (с 10:20 до 13:48 по Минску). <…> Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века. Его можно назвать "почти полным" лунным затмением, так как почти вся Луна зайдет в тень Земли. Большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок", - говорится в сообщении.

Лунное затмение в максимальной фазе коснется 97-98% наблюдаемой поверхности спутника.

Затмения Солнца и Луны происходят каждые полгода. Солнце, Земля и Луна в это время выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Земля, то жители планеты наблюдают лунное затмение. Когда Луна заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок, это астрономическое явление называют полным затмением. Если же она погружается в тень нашей планеты не до конца, речь идет о частном теневом затмении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».