Украинская вакцина против COVID-19 будет испытана в Польше 2.11.2021, 23:15

Вакцина может использоваться в виде таблетки, спрея или микстуры.

Украинская вакцина от коронавируса созданная львовским Институтом биологии клеток, будет испытана в лаборатории польского Гданьска. Об этом сообщает телеканал «Украина-24».

Созданная украинцами вакцина может использоваться в виде таблетки, спрея или микстуры и предполагает пероральное использование. На данный момент аналогов украинскому проекту в мире не существует. Полученный львовскими учеными препарат выращен не на белковой основе, а на дрожжах.

Также львовский Институт биологии клеток уже создал и инъекционную вакцину на основе очищенных вирусовых белков. Украинские вакцинологи уже начали клинические испытания на мышах и планируют в течение 14 дней опубликовать информацию о проведенных исследованиях.

Основной упор украинские разработчики делают на создании именно пероральной вакцины — она намного дешевле в производстве, чем ныне используемые инъекционные вакцины и должна быть более эффективной в борьбе с различными штаммами COVID-19. Разработка львовян в своей основе строится не на очищенном белке, а на дрожжевых клетках, к которым крепятся снаружи вирусные белки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».