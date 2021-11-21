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Обмен валюты под конвоем: лукашисты строем водят мигрантов в обменник

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  • 21.11.2021, 11:21
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Обмен валюты под конвоем: лукашисты строем водят мигрантов в обменник

Видеофакт.

Нелегалов из центра «Брузги» под охраной водят в пункт обмена валюты. Там они обменивают валюту на белорусские рубли, которые потом можно потратить на еду и сигареты.

Мигранты строятся и организованной толпой под охраной белорусских силовиков идут к пункту обмена валюты. Потом также под бдительным взглядом людей в форме организованно заходят по одному в обменник и меняют деньги, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что шаурма для беженцев на белорусской границе подорожала в 5 раз.

Мигранты жалуются на то, что шаурма дорожает каждый день. Кроме того, вчера в мигрантском лагере на складе в «Брузгах» начались волнения и бунты.

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