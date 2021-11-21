Как стать долгожителем: три повседневные привычки, которые умерят возрастные заболевания

Как стать долгожителем: три повседневные привычки, которые умерят возрастные заболевания7
- 21.11.2021, 13:37
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Начать стоит сегодня же.
Как прожить дольше? Этот вопрос не дает покоя ведущим ученым и экспертам. Чаще всего на долголетие влияют наши повседневные привычки, пишет The Daily Express (перевод — inosmi.ru).
Залог долголетия — элементарные повседневные привычки, которые либо ускоряют, либо, наоборот, тормозят процесс старения. Есть неопровержимые доказательства, что именно поведенческие привычки определяют здоровье и долголетие. Какие три привычки, исходя из вышесказанного, стоит завести уже сегодня, чтобы значительно снизить риск возрастных заболеваний в будущем?
Не злоупотребляйте сахаром
Исследователи обнаружили, что от богатого сахаром питания плодовые мухи живут меньше и более склонны к преждевременной смерти.
Высокое потребление сахара положительно коррелируют с возрастными болезнями вроде диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому снижение содержания сахара в рационе поможет замедлить старение, предотвратит нарушения метаболизма и улучшит общее состояние здоровья.
Ресвератрол
Доктор Дэвид Синклер (David Sinclair), автор книги «Продолжительность жизни: почему мы стареем, хотя это вовсе не обязательно», советует принимать по 1 000 мг ресвератрола — этот антиоксидант содержится в красном вине и некоторых других продуктах.
Ресвератрол считается естественным помощником замедления процесса старения, а также в борьбе с раком, ожирением, болезнями сердца и диабетом.
В 2003 году доктор Синклер и его коллеги обнаружили, что ресвератрол усиливает выживаемость клеток и замедляет старение дрожжей (позже они получили тот же результат на мышах), запуская «ген долголетия», известный как SIRT1.
Ресвератрол приносит и другую пользу здоровью: защищает от гипертонии, сердечных заболеваний, ожирения и повышенной чувствительности к инсулину.
Доктор Синклер упоминает и другие преимущества ежедневного приема ресвератрола. Так, это вещество:
- способствует биосинтезу генов молодости, аналогично диетам с ограничением калорий
- поддерживает здоровый инсулиновый ответ и функционирование митохондрий
- поддерживает нормальный для здоровья уровень глюкозы
- поддерживает здоровую воспалительную реакцию и подавляет окисление.
Принимайте витамин D
Хотя доктор Синклер и говорит, что старается получать основную часть витаминов из ежедневного рациона, некоторые добавки по утрам он все же принимает. И одна из них — витамин D3.
Считается, что этот витамин продлевает жизнь, а также снижает риск различных возрастных заболеваний.
Исследования показали, что уровень витамина D в организме обратно пропорционален риску смерти.
Согласно крупному экспертному исследованию, низкий уровень витамина D коррелирует со смертностью по разным причинам от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и инфекций.
Другие исследования показали, что низкий уровень витамина D чреват и другими проблемами со здоровьем — в частности, снижением когнитивных функций, депрессией, остеопорозом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, диабетом II типа и раком.
Предварительные выводы 20-летнего исследования с участием более 78 тысяч взрослых австрийцев показало, что у людей с низким уровнем витамина D в крови шанс умереть в течение периода исследования оказался втрое выше, чем у людей с нормальным уровнем.
Организм вырабатывает витамин D на открытом воздухе при попадании на кожу прямых солнечных лучей.
Но с октября по начало марта достаточного количества витамина D из солнечного света мы не получаем.