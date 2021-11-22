Диктатор осознал свое поражение в гибридном конфликте 16 22.11.2021, 15:06

21,732

Пропагандистская шумиха вокруг звонков Меркель начинает затихать.

Лукашенко пожаловался, что ЕС не выходит на контакт с белорусскими властями, а также объявил, что организацией возвращения мигрантов на родину занимается именно официальный Минск, пишет историк Александр Фридман в своем Telegram-канале.

Понять досаду диктатора можно: он постепенно осознает свое поражение в конфликте на границе и пропагандистская шумиха вокруг звонков Меркель начинает затихать.

ЕС игнорирует режим Лукашенко, но ведет переговоры с легитимными властями Ирака и Курдистана: сегодня министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан общался с премьер-министром Курдистана Месруром Барзани. Именно Курдистан и Ирак занимаются на самом деле организацией возвращения мигрантов на родину и сотрудничают с Берлином, Варшавой и Парижем: о каких-либо переговорах на эту тему с Минском не сообщается как в иракских, так и в официальных белорусских источниках.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».