Рубль и акции РФ обвалились после заявлений США о подготовке Кремля к войне 22.11.2021, 14:42

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Рынок акций упал рекордно с апреля-2020.

Поток сообщений о подготовке российской военной операции в Украине, подкрепленный официальными заявлениями из Киева, ударил по российским активам, пишет finanz.ru.

На торгах в понедельник российский рубль спикировал до 3-месячного минимума к доллару, а рынок акций пережил сильнейший за полтора года обвал, за несколько часов отрезавший 11 млрд долларов от капитализации «голубых фишек» из индекса РТС.

«Инвесторы негативно отреагировали на ухудшение политической обстановки вокруг России», - отмечает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

На 13.49 мск доллар с расчетами «завтра» подорожал на 92 копейки, до 74,26 рубля, а ранее в ходе сессии добирался до отметки 74,40, переписав максимум с конца августа.

Курс евро вырос на 77 копеек, до 83,7575 рубля, а ранее едва не пробил отметку 84, выше которой не поднимался с 6 октября.

Индекс РТС теряет 4,13% - рекордную величину с начала года - на фоне фронтального падения голубых фишек. «Газпром» дешевеет на 4,87%, Сбербанк на 4,36%, «Роснефть» - на 2,4%, «Новатэк» - на 4,82%.

Индекс МосБиржи, отслеживающий рублевую капитализацию полсотни крупнейших российских компаний, снижается на 3%, чего рынок не видел ни разу с обвала в апреле 2020 года.

Цены государственных облигаций продолжают катиться вниз и обновляют минимумы с января-2019 по индексу RGBI: в понедельник он потерял еще 0,32%, до 134,92 пункта.

Из российских активов выходят нерезиденты: они распродают акции и облигации за рубли, которые конвертируют в валюту. Эти средства давят на рубль вместе с интервенциями Минфина, который в этом месяце должен купить рекордные 7,2 млрд долларов для наполнения ФНБ, отмечает Антонов.

Хотя российские власти продолжают опровергать сообщения о подготовке военной операции в Украине, рынок не спешит им верить, тем более что публикации на эту тему множатся.

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