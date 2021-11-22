Из поликлиник Гродно пропала китайская вакцина: забрали прививать нелегалов 9 22.11.2021, 14:45

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Люди в шоке.

Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал письмо читателя из Гродно:

- В поликлинику №1 15 ноября привезли китайскую вакцину Vero Cell (Синофарм) для местного населения. Вакцина через 2,5 дня исчезла.

19 ноября первый компонент уже отсутствовал. То же самое и в других поликлиниках. На вопрос: «Куда исчезла китайская вакцина?» отвечали, что ее забрали прививать мигрантов на границе.

Вот такая вот «забота» о гродненцах «гуманиста губернатора» и смотрящего по гродненской области. Люди в шоке. Из тех, кто хотел привиться, многие просто не успели. Посмотрим, какими темпами будут разрастаться кладбища в Гродно и его окрестностях.

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