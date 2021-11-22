Польский журналист вызвал пропагандиста Азаренка на дуэль 8 22.11.2021, 14:55

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Томаш Мацейчук

Томаш Мацейчук призвал его быть мужчиной, а не лукашенковской тряпкой.

Польский журналист Томаш Мацейчук вызвал лукашенковского пропагандиста Азаренка на дуэль. Он заявил «Маланке», что хочет показать, что «поляки не боятся и готовы отвечать колхозным пропагандистам», а также сказал, что «надеется, что Азаренок примет вызов и будет мужчиной, а не лукашенковской тряпкой»:

— Хочу подчеркнуть важную вещь: мы, поляки, не против белорусов, мы против Лукашенко, против Путина, против таких людей, как Азаренок, . Если сейчас происходит конфликт между Польшей и Беларусью, это не конфликт между поляками и белорусами, это конфликт между Европой, Польшей и Лукашенко.

Азаренок часто говорит о том, что Польша принимала участие в уничтожении Афганистана, Ирака, поэтому сейчас Польша должна принимать беженцев из этих стран, но давайте напомним, разве сейчас в Ираке живется хуже, чем при Хусейне? В 2002 году, за год до инвазии НАТО на Саддама Хусейна, ВВП на душу населения составлял 1000 долларов в год. Сейчас ВВП на душу населения составляет 4500 долларов в год, и это, учитывая ковидный кризис. То есть сейчас в Ираке после инвазии НАТО стало жить в четыре раза лучше.

А еще давайте скажем про курдов. Они живут в Курдской Автономии в Ираке. У них там все хорошо. Я лично был Эрбиле, прошел путь беженца в 2015-2016 годах. Там нет никакой бедности, нет терроризма, никто там не умирает с голоду, эти люди живут прекрасно, и готов сказать, что Эрбиль красивее многих городов Польши, Беларуси и России.

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