Джули Фишер: В ближайшее время будет оказано еще большее санкционное давление на Лукашенко 8 22.11.2021, 23:24

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Джули Фишер

За миграционный кризис диктатор несет полную ответственность.

Власти Соединенных Штатов и Евросоюза ясно дают понять, что собираются вводить новые санкции в отношении режима Лукашенко в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. Такое заявление сделала спецпредставитель США по Беларуси Джули Фишер на онлайн-конференции.

По словам Фишер, за миграционный кризис, сложившийся на границе, несет полную ответственность Лукашенко. Поэтому Запад "объединился" и решил использовать "санкционный инструментарий", чтобы заставить Минск изменить свою политику.

"И США, и ЕС ясно дают понять, что в ближайшее время будет оказано еще большее санкционное давление (на режим Лукашенко – ред.)", – заявила дипломат.

По мнению Фишер, санкции со временем окажут влияние на режим. При этом она подчеркнула, что рестрикции "не предназначены просто для наказания", но нужны для "достижения результата".

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