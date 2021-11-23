Журналист: Легендарного экс-футболиста Марадону похоронили без сердца 3 23.11.2021, 13:56

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Диего Марадона

В чем причина?

Аргентинский журналист, писатель и врач Нельсон Кастро в своей книге рассказал, что легенда мирового футбола Диего Марадона был похоронен без сердца, сообщает «Новое время».

«Была группа радикальных футбольных фанатов, представлявших клуб Химнасия Ла-Плата, которая хотела извлечь сердце Марадоны. Этому не суждено было случиться, люди узнали об их намерениях и предварительно извлекли сердце», — написал Кастро.

Также журналист сообщил, что другой причиной такого поступка была необходимость изучения органа для установления причин смерти экс-футболиста.

«Сердце Марадоны весило полкилограмма, оно было очень большим. Обычно сердце весит 300 граммов. Пускай он и был спортсменом, а у них обычно сердце больше, чем у других, тут причина была не только в этом. Дело было в сердечной недостаточности», — отметил Нельсон в своей книге.

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