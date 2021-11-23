Паника в РФ: угроза войны обрушила стоимость российских компаний на триллион за день 7 23.11.2021, 15:54

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Падение рынка вошло в число самых масштабных за последние 10 лет.

Шквал сообщений в западных СМИ о подготовке Россией военной кампании против Украины поверг в панику инвесторов в российские активы, пишет finanz.ru.

На торгах Московской биржи в понедельник рубль упал рекордно за год, рынок госдолга пробил «дно» почти за два года, а акции пережили распродажу, которой не видели с начала пандемии в апреле 2020-го.

Индекс РТС по итогам сессии потерял 5,55%, или 15 млрд долларов (1,1 триллиона рублей) в пересчете на капитализацию 43 крупнейших российских компаний.

Индекс МосБиржи, начинавший ноябрь вблизи исторических максимумов, спикировал на 3,6% за день и 8% с прошлого четверга, за три дня стерев в пыль почти два месяца роста. Его значение на конец торгов - 3827,7 пункта - стало минимальным с 26 августа.

«Российский рынок обвалила геополитика», - говорит аналитик «Финама» Сергей Кауфман. В субботу CBS News со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что российская армия, стоящая у границ Украины, может начать операцию в течение ближайших недель - как только наступят холода.

Bloomberg в тот же день, ссылаясь на американских чиновников, сообщил, что Россия сосредоточила близ границы почти 100 тысяч военных и рассчитывает на быструю кампанию, которая позволит оккупировать значительные территории. При этом, по данным агентства, в России идет официально необъявленная массовая мобилизация резервистов в масштабах, которых не было со времен СССР: повестки получили десятки тысяч человек, которые, как считает американская разведка, будут использованы для удержания территорий.

Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью Military Times заявил, что план российской операции может включать удары артиллерии, бронетехники и авиации, за которыми последует десантирование на востоке Украины, нападение с моря на Одессу и Мариуполь, а также, возможно, вторжение меньшего масштаба с территории Белоруссии.

Кремль в ежедневном режиме от лица Дмитрия Пескова опровергает эти сведения, называя их «вбросами» и нагнетанием обстановки. В понедельник в работу включилась Служба внешней разведки, сравнившая ситуацию с кануном российско-грузинской войны августа-2008.

Но сколько бы представители России ни заявляли, что сценарий военных действий не связан с реальностью, фондовому рынку это не помогло, констатирует Кауфман.

При дорожающей нефти, растущих ценах на металлы и штиле на фондовых площадках Европы и США Московская биржа оказалась во власти фронтальных распродаж, которые начались с первых же минут сессии и ускорились к концу дня.

Лидером падения стал «Яндекс», рухнувший на 9,85%. Бумаги «Газпрома» обвалились на 4,92%, несмотря на рекордные цены на газ. На 5,61% упали акции Сбербанка, на 3,85% подешевел ВТБ.

Акции «Полюса» просели на 6%, «Магнита» - на 4%, ММК - на 2,5%, «Алросы» - на 4,1%.

«Это классическая паника инвесторов, которые от греха подальше хотят выйти с рынка», - пишет Евгений Коган, президент ИГ «Московские партнеры». Из 43 крупнейших компаний, включенных в индексы МосБиржи и РТС, в минусе оказались 42.

При этом распродажи акций сопровождались сильным ростом суверенных CDS - стоимости страховки от дефолта России, которая считается барометром риска инвестиций в ту или иную страну.

Одновременно резко выросли доходности гособлигаций, что указывает на «сокращение позиций зарубежными участниками торгов», отмечает главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

Выходя из российских активов, нерезиденты скупали валюту, подбросив курсы выше 75 за доллар и 84 за евро. На 22.50 американская валюта торгуется по 74,84 рубля, а европейская - по 84,0750.

Судя по всему, на рынке начались маржин-коллы, отмечает Егор Сусин, начальник центра разработки стратегий Газпромбанка: инвесторы были вынуждены закрыть убыточные позиции, продавая по любым ценам и толкая котировки еще ниже.

Падение рынка в понедельник вошло в число худших за последние 10 лет, и говорить о финале пока преждевременно, считает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин: «Технически любой отскок в ближайшие дни может стать стимулом новой волны выхода из длинных позиций».

«Если индекс МосБиржи не сможет удержаться у 3900 пунктов, то вероятно развитие его снижения к отметке 3700 пунктов, способной выступить более надежной опорой рынку, прогнозирует Жильников: «В ближайшие дни, поддержка индексу может прийти от металлургов, - мы ждем, что этот сегмент может выглядеть «лучше рынка» ввиду стабильных цен на реализуемое сырье (а, например, на сталь и растущих), а также дороговизны доллара, от чего конвертационные доходы компаний увеличиваются».

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