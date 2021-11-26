закрыть
26 ноября 2021, пятница, 12:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВОЗ созывает экстренную встречу из-за нового штамма COVID-19

9
  • 26.11.2021, 8:15
  • 9,678
ВОЗ созывает экстренную встречу из-за нового штамма COVID-19

Штамм B.1.1.529, как считают эксперты, значительно более опасен, чем «дельта».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет в пятницу чрезвычайное заседание по теме нового штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, пишет Financial Times. Новый штамм B.1.1.529, как считают эксперты, значительно более опасен, чем штамм «дельта».

Директор Центра эпидемических действий и инноваций Южной Африки Тулио де Оливейра заявил FT, что обеспокоен появлением нового штамма и на этой неделе уже обсудил его с представителями ВОЗ. По его оценке, около 90% новых случаев заражения COVID-19 были вызваны новым штаммом. Как отметил де Оливейра, прежде всего необходимо выяснить, как этот штамм повлияет на уже созданные вакцины от коронавируса.

В Южно-Африканской Республике новый штамм COVID-19 обнаружили уже у 77 человек, в Ботсване — у 4. Еще у одного человека обнаружили новый штамм по прибытии в Гонконг из ЮАР.

Новый вариант коронавируса содержит в себе 32 мутации и имеет больше изменений в своем спайковом белке, чем любой другой вариант. Это означает, что он может быть устойчив к вакцине, отмечают специалисты.

Сейчас в мире доминирует штамм «дельта» (AY.4.2).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский
С гопником начали говорить на его языке
С гопником начали говорить на его языке Telegram-канал «Ник и Майк»