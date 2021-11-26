ВОЗ созывает экстренную встречу из-за нового штамма COVID-19 9 26.11.2021, 8:15

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Штамм B.1.1.529, как считают эксперты, значительно более опасен, чем «дельта».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет в пятницу чрезвычайное заседание по теме нового штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, пишет Financial Times. Новый штамм B.1.1.529, как считают эксперты, значительно более опасен, чем штамм «дельта».

Директор Центра эпидемических действий и инноваций Южной Африки Тулио де Оливейра заявил FT, что обеспокоен появлением нового штамма и на этой неделе уже обсудил его с представителями ВОЗ. По его оценке, около 90% новых случаев заражения COVID-19 были вызваны новым штаммом. Как отметил де Оливейра, прежде всего необходимо выяснить, как этот штамм повлияет на уже созданные вакцины от коронавируса.

В Южно-Африканской Республике новый штамм COVID-19 обнаружили уже у 77 человек, в Ботсване — у 4. Еще у одного человека обнаружили новый штамм по прибытии в Гонконг из ЮАР.

Новый вариант коронавируса содержит в себе 32 мутации и имеет больше изменений в своем спайковом белке, чем любой другой вариант. Это означает, что он может быть устойчив к вакцине, отмечают специалисты.

Сейчас в мире доминирует штамм «дельта» (AY.4.2).

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