«Молодая княгиня приказала оружейникам выковать ей кольчугу» 1 26.11.2021, 9:12

2,774

Как Анастасия Слуцкая отстояла город и княжество от нашествия татар.

Издание «Салідарнасць» продолжает рассказывать о славных представительницах Беларуси, которые вписали свое имя в историю. В этот раз речь пойдет об Анастасии Слуцкой.

Историю этой женщины многие знают по одноименному фильму с участием известной белорусской актрисы Светланы Зеленковской.

И пусть не все перипетии этой картины соответствуют исторической действительности, неоспоримым остается тот факт, что на хрупкие плечи супруги слуцкого князя Семена Алельковича после его смерти легла вся ответственность за судьбу княжества.

Княгиня Анастасия не только нашла нужные слова, чтобы убедить подчиняться приказам женщины, но и собрала армию для отражения татарского нападения. А еще дала отпор потенциальному жениху, который не захотел смириться с отказом.

Двоюродный брат в мужья

Ее жизнь напоминает красивую легенду. Однако трудно даже представить, сколько выпало на долю этой женщины.

Княгиня Анастасия родилась в Мстиславле в 1473 году и была из рода князей Мстиславских, который вел свое начало от великого князя литовского Альгерда.

Еще с детства Анастасия была прекрасной наездницей, увлекалась охотой и стреляла из арбалета. Девочке не было и десяти лет, когда умер ее отец — князь Иван Мстиславский.

Кстати, примерно в таком же возрасте ее будущий муж Семен потерял своего отца, Михаила Олельковича. Правда, умер тот не своей смертью, а сложил голову на плахе, будучи объявленным государственным преступником за организацию покушения на Великого князя Литовского Казимира Ягеллона. Впрочем, король оказался не мстительным и не стал наказывать семью, лишая наследства. Он выделил Семену Михайловичу Слуцк и Копыль – часть владений отца.

У князя Семена и княжны Анастасии нет романтической истории отношений. Их брак, как и полагалось, был по расчету. Супругу своему сыну нашла его мать. В качестве жены она выбрала свою племянницу. Да, Семен и Анастасия — двоюродные брат и сестра.

И все же, несмотря на династический союз, князь ни секунды не пожалел об этом выборе. В 1492 году у молодой пары родился сын Юрий.

Семен Олелькович скоро смог восстановить свое положение в государстве. Он даже заявил о себе, как об одном из кандидатов на великокняжеский престол. Его поддержала практически вся православная шляхта страны.

И хотя престол занял Александр Ягеллон, Семен Олелькович превратился в особу, вторую по влиятельности в своей державе. А Слуцкое княжество, для которого он добился определенной автономии, по положению своему стало напоминать западноевропейское герцогство.

Одна против татарского войска

Однако Анастасии Слуцкой и ее семье не было уготовано судьбой тихое семейное счастье. Регулярные набеги татар на территорию княжества часто заставляли князя отправляться в военные походы для защиты рубежей.

В августе 1502 года шеститысячное войско сына крымского хана-царевича Баты-Гирея подошло к Слуцку. Нападение было стремительным и неожиданным. Татары заняли город, но большинство жителей успели затвориться в княжеском замке. Татары пробовали взять замковые укрепления, но случчане мужественно оборонялись, и враги прекратили штурм.

Возможно, после этих событий молодая слуцкая княгиня приказала оружейникам выковать ей кольчугу.

Новый татарский набег произошел следующим летом. Враги сожгли Несвиж, Клецк и Новогрудок и внезапно появились под Слуцком. В то время князь Семен находился в отъезде.

Тогда и пришлось Анастасии стать на защиту своего города. В то время она была беременна дочерью Александрой. Надев доспехи, слуцкая княгиня Анастасия возглавляла оборону города и вывела полк против татар в поле. Враги были откинуты от стен города.

Однако Баты-Гирей не оставил своих планов и через пару лет снова наведался «в гости» в Слуцк. И снова безрезультатно.

Но, вернувшись в Крым, татары оставили на этот раз в Великом княжестве Литовском не только разрушенные города и разграбленные села, но и страшную болезнь, холеру. Эпидемия забрала жизни многих людей. Заразился и князь Семен. Не помогли ни моления, ни знахарское искусство. Анастасия овдовела.

Перед смертью Семен назначил жену опекуншей двенадцатилетнего княжича Юрия. На женские плечи внезапно легли все заботы о Слуцком княжестве. И княгиня нашла для горожан нужные слова, чтобы убедить их в необходимости подчиняться ее приказам. Мало того, Анастасия приняла решение пригласить к себе на службу профессиональных воинов из числа белорусской шляхты. Они подготовили город к отражению нового татарского нападения.

И не зря. Скоро ей снова пришлось отбивать очередную атаку татар в июле 1506 года. Одетая в доспехи и будучи еще в трауре, княгиня противостояла двадцатитысячной армии татар. И снова смогла защитить город.

Оскорбленный жених

Мужество Слуцкой княгини поражала ее современников. Великий военачальник ВКЛ князь Михаил Глинский не мог устоять перед отвагой и красотой Анастасии. Польские историки даже утверждали, что между Михаилом и слуцкой княжной вспыхнул роман. К слову сказать, они были знакомы с детства. Отец Глинского служил воеводой у отца Анастасии.

Не удивительно, что Глинский решил связать свою судьбу с мужественной красавицей Анастасией. Тем более, что заполучить княгиню, означало получить еще и Слуцк — надежную непобедимую крепость.

Оставалось уговорить княгиню на брак. В 1508 году, будучи «проездом», князь прибыл к Анастасии с великими дарами и целым отрядом православных шляхтичей, которых пригласил быть своими сватами.

Однако его ждало разочарование. Он получил решительный отказ. Анастасия заявила ему, что хочет остаться верна памяти своего мужа.

Глинский почувствовал себя оскорбленным и решил отомстить, взявши Слуцк силой. Но безуспешно. Воины его дважды подходили к городу, штурмовали замок и пытались поджечь укрепления. Но их встречали пушечным огнем. Неприступная для татар крепость не сдалась и Глинскому.

На благо города

Но не только ратными делами прославилась Анастасия Слуцкая. Она взяла на себя все заботы по восстановлению разрушенного от набегов города. По приказу княгини Слуцкой в городе развернулись большие строительные работы, были восстановлены здания, вместо старой возведена новая замковая Успенская церковь, изменилась планировка города.

Даже когда подрос сын Юрий, княгиня не отошла от управления княжеством. Она часто заменяла сына, выполняя роль хозяйки Слуцка, когда тот был в военных походах.

Она также удачно устроила судьбу дочери – выдала ее замуж за благородного князя, гетмана Константина Острожского.

Кстати, татары еще не раз предпринимали попытку овладеть Слуцком. Последний раз в 1521 году — за четыре года до смерти княгини Анастасии. Но развеять миф о непобедимости города им так и не удалось.

В 1524 году Анастасии не стало, однако слава о ней жива по сей день. О прекрасной княгине-воине слагают песни и легенды, снимают фильмы, пишут книги. Еще в начале ХХ столетия в церкви слуцкого православного Свято-Троицкого монастыря наравне с иконами были помещены выполненные в иконописной манере портреты слуцкого князя Семена Олельковича и его жены Анастасии Ивановны.

В сентябре 2016 года в Слуцке был установлен памятник Анастасии Слуцкой.

А в 2018 году на сцене Большого театра Беларуси состоялась премьера балета «Анастасия» на музыку современного белорусского композитора Вячеслава Кузнецова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».