Анналена Бербок станет первой женщиной во главе министерства иностранных дел Германии 2 26.11.2021, 11:31

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Анналена Бербок

фото: EPA

Немецкие «зеленые» договорились о распределении постов в новом правительстве.

Целый ряд министерских постов в новом кабмине Германии достанется женщинам, сообщает DW. Немецкие «зеленые» достигли соглашения в борьбе за распределение портфелей в новом правительстве. Федеральное правление партии «Союз-90»/«зеленые» видит ее сопредседателя Роберта Хабека в роли главы нового министерства по делам экономики и защиты климата, а также вице-канцлера, сообщил исполнительный секретарь Михаэль Кельнер вечером в четверг, 25 ноября. Еще один лидер «зеленых», Анналена Бербок, должна возглавить министерство иностранных дел.

Министром продовольствия и сельского хозяйства Германии должен стать бывший сопредседатель партии Джем Оздемир. По словам Кельнера, за его кандидатуру единогласно проголосовали все члены федерального правления.

Федеральным министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи станет Анне Шпигель, пока занимающая пост министра по делам защиты климата земли Рейнланд-Пфальц. Портфель министра по вопросам охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей переходит к Штеффи Лемке, с 2002 по 2013 годы занимавшей пост федерального исполнительного секретаря «зеленых».

А вице-председатель бундестага Клаудиа Рот становится госминистром по вопросам культуры и СМИ. При этом сопредседатель фракции «зеленых» в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт не получит место в новом федеральном правительстве.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел ФРГ Хайко Мас поздравил сопредседателя «зеленых» с тем, что она станет следующим главой МИД Германии.

Herzlichen Glückwunsch, liebe @ABaerbock! Mit Dir als Außenministerin soll das Auswärtige Amt zum ersten Mal von einer Frau geführt werden. Nach 151 Jahren ist es höchste Zeit! Deutschland in der Welt zu vertreten ist Ehre & Herausforderung zugleich. Alles erdenklich Gute dafür! — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) November 25, 2021

«Сердечные поздравления, дорогая Анналена Бербок! В твоем лице МИД впервые будет возглавлять женщина. Спустя 151 год с момента создания поста самое время для этого! Представлять Германию в мире - честь и вызов одновременно», - написал Мас в Twitter.

Днем ранее в Берлине был представлен коалиционный договор между Социал-демократической партией Германии (СДПГ), «зелеными» и Свободной демократической партией (СвДП). Будущее правительство ФРГ называют "светофором" по цветам формирующих его трех политических сил.

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