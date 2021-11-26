Нефть, рубль и российские акции рухнули из-за нового штамма COVID-19 1 26.11.2021, 15:48

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Распространение вируса отразилось на Московской бирже.

Обнаруженный в Южной Африке новый штамм коронавируса, накопивший более 30 мутацией и, возможно, ставший «самым опасным» за все время пандемии, обвалил цены на нефть, курс рубля и котировки акций на Московской бирже, сообщает finanz.ru.

На 14.42 (по Минску) доллар с расчетами завтра дорожает на 1,06 рубля, до 75,5350 рубля, а ранее поднимался до отметки 75,9225 - максимальной с марта.

Евро переписал 4-месячный рекорд - 85,5625 рубля, но откатился до 85,29 рубля к концу пятого часа основных торгов (+1,55 рубля).

Индекс МосБиржи теряет 2,8%, или 540 миллиардов рублей в пересчете на рыночную стоимость 43 крупнейших российских компаний, а долларовый РТС падает на 3,8% и находится на шаге от нового «дна» с конца июля.

На опасениях новых локдаунов и резкого падения спроса на топливо в режим панических распродаж переключился рынок нефти. Фьючерсы на сорт Brent падают на 6%, до 77,34 доллара за баррель, обновляя минимумы с начала октября. Обвал в Нью-Йорке достигает 6,4% - до 73,38 доллара за бочку американского сорта WTI.

«Случаи заболевания коровирусом уже росли в США и Европе, но теперь с появлением нового штамма инвесторы беспокоятся, что инфекции распространятся одновременно и везде», - говорит Масахиро Ичиквава, старший стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Южноафриканский штамм B.1.1.529, случаи заражения которым выявлены также в Гонконге, Ботсване и Израиле, попал на радары ученых всего три дня назад, но в нем уже обнаружено 32 мутации в спайк-белке, с помощью которого вирус проникает в человеческую клетку и против которого «настроены» большинство действующих вакцин.

Вирус стремительно вытесняет другие штаммы в ЮАР, кратно опережая «дельту» и «альфу», по сравнению которыми он имеет вдвое большее число изменений в геноме.

«Скачок эволюции» вируса может быть связан с тем, что он возник в результате хронического течения инфекции в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, у больного ВИЧ, не получающего лечение, считает директор UCL Genetics Institute профессор Франсуа Балло.

«Я определенно ожидаю, что он будет плохо «узнаваться» нейтрализующими антителами по сравнению с «афльфа» и «дельта», - говорит он.

Власти ЮАР спешат успокоить публику. Национальный институт инфекционных заболеваний в распространенном в пятницу заявлении сообщил, что вакцины , вероятно, сохранят высокую эффективность против госпитализации и смерти от нового штамма. Впрочем, частичное «ускользание от иммунного ответа» все же «возможно», признали медики.

Премьер Израиля Нафтали Беннет тем временем заявил, что страна находится на чрезвычайной ситуации. «Новый штамм очень заразен, гораздо заразнее, чем «дельта», - сказал он. - В ближайшие дни мы будем знать больше. Мы узнаем, действительно ли этот штамм устойчив к вакцинам, какова его трансмиссивность, является ли он более смертоносным».

Британия, Сингапур, Австрия и Израиль решили на фоне неясности с новым штаммом временно прекратить рейсы из ЮАР, Ботсваны и ряда других стран региона. Еврокомиссия готовит аналогичную рекомендацию для всего союза.

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