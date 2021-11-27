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Ученые: Северный Ледовитый океан начал нагреваться раньше, чем считалось

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  • 27.11.2021, 8:55
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Ученые: Северный Ледовитый океан начал нагреваться раньше, чем считалось

Какими будут последствия?

Северный Ледовитый океан начал достаточно быстро нагреваться и происходит это уже достаточно давно. Теплая вода стала в огромном количестве поступать в полярную экосистему еще в начале прошлого столетия, хотя специалисты считали, что случилось это несколько позже.

Об этом сообщает Science Advances

Команда ученых выяснила, как именно происходило изменение температуры в области пролива Фрама, которая располагается между Шпицбергеном и Гренландией. Именно через этот пролив проходят те течения, которые отвечают за обмен водами между северной Атлантикой и Северным Ледовитым океаном.

Специалисты сделали химический анализ микроорганизмов, проживающих в океане. Таким образом они смогли установить, как именно происходило изменение температуры в определенный промежуток времени. Был изучен достаточно большой период – 800 лет. Результаты анализа продемонстрировали, что на протяжении долгого времени в регионе наблюдался относительно стабильный климат. Но в начале 20 столетия темпы нагревания резко увеличились. С Атлантики при этом начало поступать намного больше соленых и теплых вод.

Случилось это за много лет до того, как начали говорить о глобальном потеплении. Начиная с 1900 года показатель средней температуры воды стал выше на два градуса по Цельсию. Также увеличился уровень солености, а льда стало намного меньше. Ученые начали искать причины и нашли «сильную корреляцию». В то же время в Лабрадорском море плотная вода стала образовываться несколько медленнее. Эксперты добавили, что в дальнейшем глубокая циркуляция в этой области станет меньше, поэтому потепление в Арктике усилится еще больше.

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