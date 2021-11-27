Как клюква помогла брестчанке, переболевшей COVID-19, восстановиться после болезни 1 27.11.2021, 17:24

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Эту ягоду можно собирать и зимой, и по весне.

«Брестская газета» узнала, почем нынче одна из самых полезных дикорастущих ягод (клюква) и расспросила о ее многочисленных целебных свойствах.

За литровую банку торговцы просят 7 руб. (за 1 кг. выходит 11 руб.). Но те, кто имеет какой-никакой опыт ее сбора, отнесется к такой цене спокойнее. Как и те, кто после тяжелой болезни заново открыл для себя целебные свойства «кислого шарика» (в переводе с латыни).

Одна из покупательниц – брестчанка Светлана, которая собиралась унести с рынка две литровые «банки ягод, рассказала:

«Со мной что-то странное творится. Никогда до этого не ела столько клюквы. А когда переболела ковидом, стала есть ее с какой-то жаждой.

Когда уходила из больницы, врачи выписали два рецепта: на лекарство против тромбов и витамин С в виде порошка. Растворенный витамин не пришелся по вкусу. Зато захотелось клюквы. Не могла дождаться, когда пойду на рынок.

Много клюквы за раз не покупаю: один-два литра, и съедаем с домашними быстро. Заканчивается – покупаю еще. Дома ягоды мою и перетираю с сахаром в миске деревянной толкушкой (в мясорубке не нравится сам процесс). В отличие от «готового» витамина получаю только удовольствие. Заметно прибавилось сил и бодрости, улучшилось настроение. Захотелось даже перечитать, что же в ней, клюкве, такого полезного. Узнала, что хорошо влияет на иммунитет и сон, токсины выводит, восстанавливает после тяжелой болезни… Все, как у меня».

«На жизнь хватает»

Поговорили журналисты и с теми, кто доставляет на брестский рынок этот замечательный «кислый шарик», выросший на болотах Пружанского, Дрогичинского, Пинского и других районов Брестчины. Один из них – Денис. Постоянные покупатели его знают.

Откуда? Из Клепачей, вестимо. Деревня Клепачи, что в Пружанском районе, километрах в 20-ти от райцентра, – одно из самых известных мест, откуда в Брест поступает клюква. Болото там знатные.

Денис живет с семьей в Бресте. А когда начинается клюквенный сезон, занимается заготовкой ягоды в Клепачах, а то и еще дальше забирается, на Ольманские болота. А потом продает на брестском рынке. Запаса для торговли хватает до Нового года или дольше.

Сезон заготовки клюквы в этом году начался 4 сентября. Были годы, что и раньше ягода созревала – 25-26 августа.

«Заработок? – переспрашивает Денис. – На жизнь хватает. Работаем «семейным подрядом». Помню, как первый раз приехал в Клепачи. Идем, идем – когда уже болото?.. Когда пришли, тесть дал гребенку, и я быстро приловчился. Через три часа выходим – мешок нагрузили, а еще донести надо по грязи да по кочкам. Дома снял майку – хоть выжимай, думал, сердце остановится. А посмотришь, как женщины работают… Адский труд.

Да и дома работы с ней: каждый день перебирать надо, убирать подгнившую ягоду. 7 руб. за литр клюквы – тоже недешево, надо, чтоб товарный вид был, и чтоб люди были довольны».

Кажется, про клюкву молодой человек знает все: и где собирать, и как сохранить.

«Пришли домой, залили водой – она до двух лет может стоять. – продолжает он свой рассказ. – Как-то мы знакомого угостили клюквой. Уже прошло два года, он зашел в подвал, а ягоды хоть бы что, сверху только легкая белая пленка появилась. Раньше в дубовых бочках сохраняли. Водой заливали – и стояла. Можно еще с сахаром перетереть. Такое количество витамина С и антиоксидантов только в клюкве есть.

Эту ягоду можно собирать и зимой, и по весне. Подмороженная клюква со сладковатым вкусом, морс темный, насыщенный. Бывало, перебираем ягоды, а отходы под кусты голубики подсыпаем. А весной разгребаешь мох, попадется пару ягод – они мягче стали, но лежат».

«На рынке каждая партия ягод проверена на радионуклиды»

«Некоторые покупатели сомневаются: дескать, если клюква из Столинского района, с Ольманских болот, то она грязная по радионуклидам, – продолжает просвещать нас Денис. – На самом деле это не так. Загрязнение территории после аварии на ЧАЭС происходило пятнами. На Ольманах есть места, где клюква почище, чем по всей республике».

Определить на глаз, где радиоактивная продукция, невозможно. Но есть одно золотое правило, которому покупатели не всегда следуют. Оно гласит: покупать дикорастущие ягоды надо только в местах санкционированной торговли, где проверке на радионуклиды подвергается каждая партия. И не стесняться спрашивать у продавцов сертификат. Вот как выглядит этот документ.

Допустимая концентрация радионуклидов, безопасная для организма, – 185 Бк/кг. Ситуация по этому году на брестском рынке обнадеживающая. Как рассказали сотрудники лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, в нынешнем сезоне ни в одном из образцов не выявлено превышения по цезию-137. Хотя на рынке «Юбилейный» такое случалось.

«Если выявляются загрязненные радионуклидами ягоды, вся партия подлежит утилизации, – поясняют сотрудники лаборатории, – а продавцу не будет выделено место для торговли на рынке».

Еще раз о пользе клюквы

Особую ценность представляет минерально-витаминный состав клюквы.

Витамин С поддерживает работу иммунной системы и нормализует состояние кожных покровов. Витамин Е укрепляет зрение. Марганец необходим для адекватного обмена веществ. Медь улучшает работу сердечной мышцы.

Клюква содержит массу антиоксидантов, которые снижают активность хронического воспаления и предупреждают развитие злокачественных новообразований.

Витамин С и антиоксиданты ускоряют распад клеток жировой ткани, что должно порадовать борющихся с лишним весом.

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